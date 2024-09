Tartus algav festival Unda viib elektroonilise muusika Eesti Rahva Muuseumisse

Kui tavaliselt ollakse harjunud elektroonilise muusika festivale pigem põranda all ja vanades tehasehoonetes nägema, siis sel nädalavahetusel pidutsetakse Eesti Rahva Muuseumis. ERM-i jaoks on festivali muuseumis toimumine täiesti loomulik, sest viimased neli aastat on muuseum ööelu uurimisega tegelenud.

"Olen oma suure ööuurimise jooksul leidnud, et tegelikult hakkasid eestlased regulaarselt juba 19. sajandi lõpus seltsimajades hommikuni. Seltsimajad olid ju väga olulised kultuuriasutused, võib öelda et me taaselustame seda traditsiooni," sõnas ERM-i näituse "Kellele kuulub öö?" peakuraator Karin Leivategija.

Tegemist pole siiski ainult muusikafestivaliga, sest programmis on ka mitmeid arutelusid. Kogu ürituse eestvedaja on Tallinna klubi Hall juht Elena Natale.

"Alguses olime pidutsejad ja siis mingi hetk tekkis sellest pidustusest professioon. Nüüd olen jõudnud sellesse vanusesse, kus hakkan oma teadmist jagama ja ise enam öösiti nii palju ei tantsi," rääkis Natale.

Festivalilt leiab ka Berliini klubi Tresor kureeritud lava, mis toob kokku palju rahvusvahelisi artiste. Tresor tuleb Tartusse Euroopa kultuuripealinna kutsel ja teeb koostööd klubiga Hall.

"See on mingil viisil nagu garantiimark, et see, mida me teeme, on õige. Et Euroopa kõige vanem ja kuulsam klubi tuleb ja toetab meie tegemist ja kureerib üht lava," rõõmustas Natale.

Unda külastajad saavad pidutsemise vahepeal kõndida läbi ERM-i püsinäituse ning kogeda ka "Kellele kuulub öö?" näituse installatsioone.

Festival toimub neljapäevast pühapäevani.