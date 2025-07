Galerii: Tallinna lauluväljakul toimus AC/DC välja müüdud suurkontsert

Austraalia bändi kontsert müüdi välja nädal aega enne toimumist. Tallinna lauluväljak ootas legendaarsete rokkarite kontserdile ligi 65 000 inimest.

Üle 50 aasta tegutsenud AC/DC on üks läbi aegade kõige mõjukamaid rokkbände, müües kokku üle 200 miljoni albumi. Nende 1980. aasta plaat "Back in Black" on ligikaudu 50 miljoni müüdud eksemplariga teiseks enim müüdud album läbi aegade.

"Power Up" on jätkuks möödunud aasta Euroopa turneele. Kokku külastatakse kümmet Euroopa riiki ja antakse tosin kontserti. Eestis esineb AC/DC esimest korda, andes siin piirkonna ainsa kontserdi.

Erikülalisena astus kell 19.30 üles Ameerika ansambel The Pretty Reckless, mida juhib lapsnäitlejana filmist "Kuidas Grinch jõulud varastas" tuntuks saanud Taylor Momsen.