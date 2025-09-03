X!

Uus väljaanne heidab valgust Arvo Pärdi humoorikatele väikevormidele

Muusika
Arvo Pärt, Vox Clamantis
Arvo Pärt, Vox Clamantis Autor/allikas: Birgit Püve
Muusika

Arvo Pärdi Keskusel on helilooja 90. sünnipäeva puhul valminud raamat-album "Tänuga. Südamlikult. Armastusega. Muusikalised tervitused Arvo Pärdilt", mis toob avalikkuse ette Arvo Pärdi loometegevuse senitundmatu ja humoorika külje.

Muusikalised tervitused on omalaadsed väikevormid, mille Arvo Pärt on kirjutanud sõpradele, headele tuttavatele, koostööpartneritele. Nende ajend ja eesmärk on olnud õnnitleda, tervitada või tänada. Peaaegu viiekümne aasta jooksul on Pärt kirjutanud üle 80 tervituse, millest raamatukaante vahele on jõudnud 78.

Pühenduse saajate seas on palju lähedasi muusikuid ja kultuuritegelasi, kuid leidub ka tervitusi võimukandjatele, juristidele ja teistele, kellega helilooja on oma tegevuses kokku puutunud. Adressaatideks on näiteks Tõnu Kaljuste, Manfred Eicher, Dennis Russell Davies, David ja Mirjam James, Eesti presidendid Toomas Hendrik Ilves ja Kersti Kaljulaid ja paljud teised. Mitu muusikaliselt huvitavat ja terviklikku väikevormi on Pärt loonud lahkumiskingiks keskuse endistele töötajatele.

Muusikalised tervitused toovad esile Arvo Pärdi sooja huumori ja keeletundlikkuse: neis leidub nootide kõrval sõnamänge, joonistusi ja graafilisi kujutisi. Sageli kasutab Pärt muusika loomisel abivahendina tervituse saaja nimetähti, mis on ümber mõtestatud helikõrgusteks.

"Ilu, tõsiduse, süsteemsuse ja kontsentreerituse kõrval tulevad tervitustes esile teisedki omadused: huumor, lennukus, üllatuslikkus, siirus, lüürilisus ja muu. Helilooja isikupärane naljasoon kujundab ka tervituste heli-, sõna- ja pildikeelt," kirjeldas raamatu üks autoreid Maarja Tyler.

"Sünnipäeva- ja pulmaõnnitlustes on helilooja kasutanud fantaasiarikkalt tuntud sünnipäevalaulu "Happy Birthday" muusikat ja kuulsat Mendelssohni pulmamarssi. Samas mõjuvad saaja nimetähtedel põhinevad tervitused iseäranis isiklike ja kordumatutena," märkis Tyler.

Kuigi tervitused pole oma kaalult võrreldavad Pärdi kontsertteostega ega ole mõeldud esitamiseks, on suurem osa tervitustest väljaande jaoks salvestatud, et tutvustada nende muusikalist külge. Helisalvestisi on võimalik kuulata Arvo Pärdi Keskuse kodulehelt.

Kogumiku koostajad ja toimetajad on Maarja Tyler, Karin Rõngelep ja Ardo Västrik, kujunduse autor on Angelika Schneider.

Toimetaja: Kaspar Viilup

