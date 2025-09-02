Pärdi päevade avakontserdil kõlavad helilooja kolm suurteost

Suurteosed jõuavad publiku ette ERSO, Eesti Filharmoonia kammerkoori ja Vox Clamantise esituses. Juhatab Tõnu Kaljuste.

"Avakontserdil on kolm meie albumit, esimene on "Adama itk", teine "Tractus" ja kolmas "In principio". Kõikides nendes albumites on oma tervik, aga nimilood kõlavad," ütles Pärdi päevade kunstiline juht Tõnu Kaljuste.

Kontserdi avateos, Türgi kultuuripealinna 2010 tellimusel valminud "Adama itk" on üks Arvo Pärdi enim esitatud suurteoseid maailmas.

"See on selline omamoodi rahusõnum maailmale, sest et see Adam, kes on kogu inimkonna esiisa, jutustab selles teoses oma loo ja kutsub inimesi mõistusele," ütles Vox Clamantise kunstiline juht Jaan-Eik Tulve.

Pärdi päevade ajal, 10. ja 11. septembril esitleb Vox Clamantis ka oma äsja valminud uut albumit, kus kõlavad tuntud suurvormide kõrval ka Arvo Pärdi uuemad teosed, mida pole varem plaadistatud.

""O Holy Father Nicholas", mis on tellitud New Yorgi terrorirünnaku platsile ehitatud uue kabeli avamiseks, samuti on albumil minule isiklikult hästi südamelähedane teos "Für Jan van Eyck", ja siis üks Arvo selliseid müstilisemaid teoseid, eestikeelne "Ja ma kuulsin hääle", mille läbi mina isiklikult sain väga selge visiooni igavesest elust või igavesest hingamisest," ütles Tulve.

Klassikaraadio teeb helilooja juubelile pühendatud festivalilt viis otseülekannet.