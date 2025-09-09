X!

ERSO 99. hooaeg "Sajandi lävel" toob välisturnee ja uue kontserdisarja

ERSO ja Viimsi Artium avasid ühiselt hooaja
19. septembril alustab ERSO oma 99. hooaega "Sajandi lävel" piduliku avakontserdiga. Dirigent Olari Eltsi juhatusel kõlab Tõnu Kõrvitsa uudisteos, Clara Schumanni klaverikontsert ja Gustav Mahleri neljas sümfoonia. Solistid on pianist Alexandra Dariescu ja metsosopran Sandra Laagus.

ERSO juhatuse liige Kristjan Hallik tunneb rõõmu, et ERSO alustab hooaega rahvusvaheliselt väljapaistva orkestrina. "Oleme aastate jooksul suurt vaeva näinud, et näidata ennast tugeva orkestri ja sihtasutusena. Igal aastal toome publikuni värvika hooaja, viime läbi suurprojekte, korraldame turneesid, oleme aktiivsed haridus- ja noorteprojektide läbiviijad ning head partnerid kõigile koostööpartneritele," tõi Hallik välja ERSO peamised ülesanded.

"Selleks, et kõik see, mida orkester on aastaid üles ehitanud veelgi enam särama lööks, on oluline, et valitsus võtaks eelarveläbirääkimistel lisaks riigikaitsele südameasjaks ka kultuuri rahastuse. Kultuuris on ülesehitamise protsessid pikad ning seda, mis on aastakümnete jooksul arendatud, on vaja ka väärtustada. ERSO 100. sünnipäevaks soovin, et meie muusikutele ja töötajatele makstaks töötasu, millega tänasel päeval on võimalik hakkama saada," lausus Hallik.

Dirigent Olari Elts toob ERSO tugevusena välja iga orkestrandi isikupära. "Meil on isiksused, kes ei ole pelgalt orkestrandid, vaid loojad, kammermuusikud, õpetajad jne. ERSO on Eesti orkester, sellist orkestri ei ole kusagil maailmas," tunneb Elts rõõmu ja uhkust algava hooaja eel. "Puudu on ainult saal, mida endiselt igatseme. Riias renoveeritakse, Vilniuses ehitatakse, Helsingis ehitati, Turus on varsti valmis. Aga meil?" toonitas Elts.

Uuel hooajal alustab ERSO uhiuue kontserdisarjaga "Müüdid ja legendid", mis toob kuulajateni muistsed lood Kullervost, Kalevalast, tulilinnust ning ungari sõdurist Háry Jánosist. Sarnaselt eelmisele hooajale tähistab ERSO ka tänavu suvepäevi jaanuari lõpus Tallinna siserannas Teras Beach.

99. sünnipäeva ajal viibib orkester Sloveenias ja Austrias, kus Olari Eltsi juhatusel esitatakse tänavu 90. sünnipäeva tähistava Arvo Pärdi loomingut ning Jean Sibeliuse teoseid. Orkestri tellimusel tulevad ettekandele Tõnu Kõrvitsa, Maria Kõrvitsa ja Evelin Seppari uudisteosed.

Toimetaja: Kaspar Viilup

