Turu muusikafestival tähistab eriprogrammiga Arvo Pärdi 90. sünnipäeva

"Arvo Pärdi muusika ja tema ainulaadne helikeel on puudutanud miljoneid elusid. Turu muusikafestivali otsus kaasata teosed festivali programmi on kaunis austusavaldus heliloojale tema 90. juubeliaasta puhul. Eriti head meelt tunnen selle üle, et andekatel Eesti muusikutel avaneb võimalus esineda sellel tunnustatud festivalil nii Soome kui ka rahvusvahelisele publikule," ütles Eesti kultuurinõunik Helsingis Grete Ahtola.

"Eesti ja Soome vaheline kultuurikoostöö on erakordselt sügav ja mitmekülgne. Eesti on Turu muusikafestivalile väga oluline partner, saame pidevalt inspiratsiooni teie elavast ja julgest kultuurielust. Meil on au ja suur rõõm, et tänavusel festivalil kõlab nii mitmel kontserdil Arvo Pärdi muusika," ütles festivali tegevjuht Jussi Merikanto.

Pärdi loomingule pühendatud programmi avab 13. augustil Sibeliuse muuseumis toimuv kontsert "Armastuse valem", kus noored eesti interpreedid Tähe-Lee Liiv (klaver) ja Marcel Johannes Kits (tšello) esitavad Pärdi kammerteoseid. Koostöös Arvo Pärdi Keskusega avatakse ka samanimeline näitus.

"Näitus "Armastuse valem" räägib ajatutest teemadest, mida helilooja on oma loomingus ja inimesena oluliseks pidanud," selgitas näituste üks kuraatoritest Kai Kutman. "Pärt küsib, kuidas jääda endale kindlaks hoolimata raskustest ja vastutuulest, kuidas armastada iga heli nagu ligimest."

Kunstide öö raames 14. augustil räägib Eesti kunstnik Joonas Sildre oma graafilisest romaanist "Kahe heli vahel". Raamat on ilmunud soome keeles Kaisu Lahikaineni tõlkes ning jutustab Arvo Pärdi loome- ja eluteest alates lapsepõlvest kuni ajani, mil helilooja perega Eestist lahkus. Muusikalisi vahepalu esitab klaveril Mart Ernesaks.

"Arvo Pärt 90" suurkontsert toimub 15. augustil Turu toomkirikus, kus Turu Filharmooniaorkestrit juhatab selle kunstiline juht John Storgårds. Solistidena astuvad üles tunnustatud eesti viiuldajad Hans Christian Aavik ja Mari Poll, samuti esineb Vox Clamantis dirigent Jaan-Eik Tulve juhtimisel. Kontserdi visuaalse ilme loob Joonas Tikkanen

Juubeliprogramm kulmineerub 16. augusti õhtul Turu toomkirikus, kus publiku ette astub taas Vox Clamantis.

Turu muusikafestival (soome keeles Turun musiikkijuhlat) on 1960. aastal asutatud Soome vanim järjepidevalt toimuv muusikafestival. Tegemist on mitmekesise linnafestivaliga, mis pakub kõrgetasemelist muusikat eri žanrites, sümfooniakontsertidest ja kammermuusikast džässi, vabaõhukontsertide ja lasteprogrammini. Festival toob igal aastal kokku tippmuusikud nii Soomest kui ka välismaalt. Festivali kunstiline juht on Lauri Porra.