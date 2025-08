Galerii: Eesti Filharmoonia Kammerkoor esines BBC Promsil

"See kontsert on märk sellest, et meie oma muusikategevus on jõudnud sinnamaani, et Arvo Pärdi 90. sünnipäeva aastal tuntakse meie ja Arvo Pärdi vastu huvi," rääkis Kaljuste, kelle jaoks oli see ühtlasi BBC Promsi debüüt.

Kavas oli:

Arvo Pärt – "Da pacem Domine"

Arvo Pärt – "Veni creator"

Solist: Yena Choi (sopran)

Arvo Pärt – "Magnificat"

Solist: Annika Lõhmus (sopran)

Arvo Pärt – "The Deer's Cry"

Arvo Pärt – "Für Jan van Eyck" (Suurbritannia esiettekanne)

Kadri Toomoja (orel)

Galina Grigorjeva – "Svjatki"

V. "Что настанет весна" / "On saabumas kena kevade"

Solist: Yena Choi (sopran)

Sergei Rahmaninov – "Koguöine jumalateenistus"

VII "Слава в вышних Богу"

VI "Богородице Дево, радуйся"

Johann Sebastian Bach – motett "Ich lasse dich nicht", BWV Anh. 159

Arvo Pärt – "Peace upon you, Jerusalem"

Eesti Filharmoonia Kammerkoori naiskoor

Arvo Pärt – "De profundis"

Eesti Filharmoonia Kammerkoori meeskoor, Kadri Toomoja (orel), Laura Štoma (gran cassa), Kristel Marand (tam-tam), Tõnu Kaljuste (campana)

Veljo Tormis/ August Annist, Paul-Eerik Rummo, Jaan Kaplinski – "Raua needmine"

Solistid: Toomas Tohert (tenor), Geir Luht (bass-bariton), Tõnu Kaljuste (šamaanitrumm)

Arvo Pärt – "Vater unser"

Yena Choi (sopran), Kadri Toomoja (klaver)

Esitajad: Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Kadri Toomoja (orel)

Dirigent Tõnu Kaljuste

Otseülekannet Londonist Royal Albert Hallist vahendas Miina Pärn.

Kontsert on järelkuulatav kuni 30. augustini SIIN.