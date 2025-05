New Yorgis kõlanud Arvo Pärdi looming pälvis tormilise vastuvõtu

New Yorgis Brooklyn linnaosas toimunud Long Play muusikafestivalil sai tänavu nautida Arvo Pärdi loomingut.

"Saime kuulda Pärti kolmes žanris. Kavas oli midagi, mida mulle meeldib nimetada ooperlikuks monodraamaks,siis keelpilliansambli esitatud teosed

ja koorilaul. Publik oli sellest lihtsalt vaimustuses. Teadsime, et Pärdi 90. sünnipäeva tuleb tähistada," rääkis Ameerika ooperiprojektide kunstiline juht Charles Jarden "Aktuaalsele kaamerale".

Vaid nelja tegutsemisaastaga on Long Play festival tõusnud New Yorgi üheks kõige hinnatumaks ja oodatumaks nüüdismuusika sündmuseks.

"Arvo Pärdi muusika leiab koha igal pool. Suur osa festivali programmist ei ole tavaline klassikaline muusika. Ma ütleksin, et Pärdi muusika on ilmselt kõige "tavalisem" sellel festivalil. Siin on palju muusikat, mis on täiesti teisest spektrist. Kuid ma arvan, et on oluline näidata kõike seda, mida praegu muusikamaailmas luuakse," lausus helilooja ja Long Play festivali kunstiline juht David Lang.

Marulise aplausi pälvis spetsiaalselt inglise keelde tõlgitud "L'ábbé Agathon", millega on ameeriklastel suured plaanid.

"See, mida nägite, oli lihtsalt laulev näitlejanna orkestri ees, kuid edaspidi tahaksime seda esitada nii, et orkester oleks lavaaugus ning näitleja esitaks seda monodraamana," sõnas Jarden.

"Teos oli algselt prantsuse keeles. Ja see, et ma saan seda inglise keeles esitada, et siinne publik seda mõistaks, on väga tähtis. Esmapilgul võib tunduda, et tegu on ühe lihtsa looga, kuid tegelikult on see väga mitmetahuline," märkis sopran Sarah Moulton Faux.

New Yorgis hinnatakse Arvo Pärti kõrgelt. Tema looming on mänginud paljude siinsete muusikute väljakujunemisel suurt rolli.

"Me vajame oma maailma spirituaalsust. Me vajame midagi, mis meid ühendab, midagi, mis on meie jaoks oluline. Arvan, et Pärdi muusika näitas hästi, kuidas olla muusikaliselt uuenduslik. Ja kuidas jõuda tagasi muusika põhiolemuse juurde. Minu jaoks on see midagi, mida nii väga armastan. Oleme suured Arvo Pärdi fännid," sõnas Lang.

Pärdi 90. sünnipäeva tähistatakse New Yorgis läbi terve aasta. Suurejoonelise kulminatsiooni saab see oktoobris Carnegie Hallis.