Neljas Accordionfest võtab fookusesse müüdid ja lood

Nädala vältel on võimalik kuulda nii eesti heliloojate (Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve, Hando Põldmäe) nägemusi akordionimuusikast kui ka kõlapalette mujalt Euroopast. Kontsertprogramm näitab akordionit lisaks ilmeka soolopillina ka paindliku lavapartnerina, kui mitmekülgse instrumendi kõlapaletiga sulatatakse kokku kandle, viiuli, vioola, kontrabassi ning tšello heliilmad.

Accordionfesti kunstiline juht on Serbiast pärit ning Eestis tegutsev akordionist Momir Novakovic, peaprodutsent Henri Zibo ning haridusliku poole eest

vastutab Mikk Langeproon.

Festivali sihiks on alates esimesest, 2021. aastal toimunud festivalist saati olnud klassikalise akordioni kui iseseisva kontsertpilli tutvustamine ja populariseerimine ning publiku horisontide avardamine. Omaette oluline eesmärk on noorte eesti akordionistide kaasamine – huvi sütitamine kõrgetasemeliste kontsertide ning kogenud juhendajate käe all toimuvate meistrikursuste näol. Igal aastal on kuulajateni jõudnud ka mõni uudisteos akordionile, nii on ka sel korral kavas uut muusikat nii kodumaistelt kui ka Serbia heliloojatelt.

Kontserdid toimuvad Tallinnas Hopneri ja Poska majas, Fotografiskas, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, Kadrioru kunstimuuseumis, Kinomajas ja Raadiomaja 1. stuudios – nii jutustatakse igas paigas uusi lugusid, näidatakse klassikalist akordionit selle kõikvõimalikest külgedest ning murtakse pilliga seotud müüte.

Nädal aega kestev festival on mitmel moel rahvusvaheliste mõõtmetega – 7.-11. oktoobrini toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Erasmus+ BIP (Blended Intensive Programme) meistriklass pealkirjaga "Crossing Bellows" ("Lõõtsasid ristates"), kus kohtuvad noored interpreedid Eestist, Soomest, Poolast, Saksamaalt ning Hispaaniast. Meistrikursusele on kaasatud tunnustatud akordionilektorid veel ka Taanist ja Serbiast.

Sissepääs kõigile selleaastase festivali kontsertidele on tasuta.