Reedel algavad kaks eri instrumendile pühendatud festivali

Estonia kontserdisaalis toimuv festival Klaver on pühendatud läinud sajandi algupoole modernistlikule muusikale. See periood tähistas traditsioonilise tonaalse helisüsteemi lagunemist ja ka rahvamuusikatraditsiooni teadlikumat uurimist. Avakontserdil kõlab teiste seas ERSO esituses ja Mihhail Gertsi dirigeerimisel Veljo Tormise "Avamäng nr 1".

Tallinna kontserdipaikades toimuv klassikalise akordionimuusika festival Accordionfest Estonia näitab aga akordioni kõlamaailma võimalusi. Kava ulatub Bachi Goldbergi variatsioonidest noore Eesti helilooja Alisson Kruusmaa akordionikontserdini.

Sel õppeaastal õpib muusika- ja teatriakadeemias klassikalist akordioni viis tudengit. Akordionifestivali üks eesmärke on ka seda instrumenti populariseerida.

"Meie eesmärk on näidata klassikalist akordionit erinevast vaatevinklist. Seda, kuivõrd võimas pill ta on, kuivõrd ilusat muusikat saab sellega mängida. Me soovime näidata, et akordion on tegelikult väga mitmekülgne pill ja usun, et igaüks leiab selles midagi uut," märkis Accordionfesti korraldaja Henri Zibo "Aktuaalsele kaamerale".