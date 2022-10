Festival Klaver võtab fookusesse 20. sajandi esimese poole modernistliku muusika

"Klaverimuusika on äärmuslikult terviklik. Ühest küljest on see väga intiimne, romantiline ja lüüriline, teisalt aga majesteetlikult suurejooneline. Kogu maailma ajaloos pole ühtegi teist pilli, mis täidaks üksi kahe poolega kontserdi. Klaver on väljendusjõult võimas nagu sümfooniaorkester ning sisult põimib klaverimuusika võrratuks tervikuks filosoofia ja poeesia," selgitas festivali kunstiline juht Sten Lassmann.

Festivali avapäeval kõlab Veljo Tormise avamäng nr 2 ning pianist Sten Lassmann koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga kannab ette Hatšaturjani klaverikontserdi. Samal õhtul juhatab dirigent Mihhail Gerts Bartóki orkestrikontserti, mis on 20. sajandi sümfooniliste partituuride esiviisikus.

Festivali jooksul astuvad Estonia Kontserdisaalis soolokontsertidega üles pianistid Eestist ja välismaalt. Jonathan Powell esitab Skrjabini klaverisonaate, Gerhard Oppitz esineb soolokavaga, mis põimib Beethoveni, Schumanni, Schönbergi ja Bartóki teoseid. VII Eesti pianistide konkursi võitja Maksim Štšura toob publikuni saksa helilooja Paul Hindemithi suurteose "Ludus tonalis" ("Helidemäng"), tšehhi helilooja Leoš Janáčeki poeetiliste miniatuuride tsükli "Rohtunud rajal" ning Šostakovitši 24. prelüüdi ja fuuga d-moll. Samuti astub üles prantsuse pianis Marie-Ange Nguci.

Festivali lõpetab 2010. aasta Varssavi Chopini konkursi ja 2015. aasta Tšaikovski konkursi laureaat, leedu pianist Lukas Geniušas. Koos temaga on laval Tallinna Kammerorkester ning dirigent Kaspar Mänd. Lõppkontserdi tulevad ettekandmisele Paul Hindemithi "Neli temperamenti" ning Benjamin Britteni efektne kontsertpala "Noor Apollo".

Tund enne kontserdi algust leiab aset vestlussari "Modernatoorium", mida juhib Sten Lassmann. Vestlusõhtul osalevad ajaloolane David Vseviov, muusikateadlane Brigitta Davidjants, semiootik Mihhail Lotman, kunstiteadlane Harry Liivrand, arhitektuuriajaloolane Mart Kalm, majandusteadlane Hardo Pajula ning psühholoog Jüri Allik.

​24. oktoobril toimub Eesti pianistide gala, kus Bachi "Hästitempereeritud klaveri" loomise 300. aastapäeva puhul esitavad teose tervikuna ilma pausideta 24 pianisti. Ettekannet saadab suurel ekraanil rahvusvaheliselt tunnustatud fotokunstniku Kaupo Kikkase visuaalteos.