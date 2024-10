Tallinnas alanud festivali Klaver fookuses on naispianistid

Kolmapäevast pühapäevani kõlab Tallinnas rohkelt klaverimuusikat, sest käimas on festival Klaver. Tänavu juba 14. korda toimuv muusikasündmus on seekord keskendunud naistele.

Tänasel avakontserdil annab soolokontserdi Berliinis resideeruv klaverivirtuoos Elena Bashkirova, kes on tuntud oma emotsionaalsete esituste ja erakordsete tehniliste oskuste poolest. Reedel on koos ERSO ja maestro Neeme Järviga laval USA pianist Olga Kern, laupäevasel kontserdil "Klaveril ainult tüdrukud" kõlab naisheliloojate klaverimuusika kümne eesti naispianisti esituses.

"Selle aasta festival keskendub naispianisti figuurile. Inimhingele naise kehas, kes väljendab ennast klaveri kaudu," selgitas festivali kunstiline juht Age Juurikas. "Aga millegipärast ei ole neid naisi meestega võrreldes nii palju. See arv on väiksem, aga nad on väga nõutud. Seda julgen kontserdi- või festivalikorraldajana nüüd kinnitada, sest meil oli päris raske neid naisi siia esinema saada."