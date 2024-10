Age Juurikas: klaverikontsert on midagi väga isiklikku ja intiimset

Pianist ja festivali "Klaver" kunstiline juht Age Juurikas rääkis kultuurisaatele "OP", et klaverikontsert on intiimne kogemus, mis võib kuulaja endaga kaasa viia väga kõrgetesse sfääridesse.

"Oleme praegu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klassis B301, kus ma olen õpetamistööd teinud varsti juba 15 aastat. See on mu teine kodu ja vahel isegi esimene," ütles pianist ja festivali "Klaver" kunstiline juht Age Juurikas.

Juurikas ei eelista pianisti tööd õpetamistööle. "Ma ei oska eelistada üht tööd teisele, minu jaoks on need mõlemad tööd sama väärtuslikud," lisas Juurikas, kes osalise koormusega õpetab ka MUBA-s. "Akadeemias olen ka hetkel poole koormusega. Lihtsalt laste tõttu."

Juurikas sattus enda sõnul reklaami ohvriks. "Ma teen sel aastal Tartu Ülikoolis mikrokraadi spordi- ja soorituspsühholoogias. Kuna pianisti puhul on tegemist sooritusvaldkonnaga, siis mul tekkis huvi seda põhjalikumalt ja ka teaduslikumalt uurida," sõnas Juurikas.

Festival "Klaver" toimub igal teisel aastal oktoobrikuu viimasel nädalal. "Sel aastal on fookuses naispianistid. Minu eesmärk selle festivali kunstilisel juhendamisel polegi šovinistlik ega feministlik, pigem on see juhus, et selline punt kokku tuli," lisas Juurikas.

Festivalil astub üles maailmakuulus pianist Olga Kern, kes on esimene ja ainus naispianist maailmas, kes on võitnud Van Cliburni nimelise pianistide konkursi, mida peetakse kõige olulisemaks ja kõige võimsamaks konkursiks.

26. oktoobril astuvad festivali lavale Eesti naispianistid. "See on galakontsert ja me kuuleme ainult naisheliloojate teoseid," lisas Juurikas, kes ise avab festivali.

"Klaverikontsert on midagi väga isiklikku ja intiimset. Samas midagi väga võimast ja suurt, mis väga liigutab. Kui lasta endal sellega kaasa minna ja kuulata süvenenult, siis see võib viia kuulaja väga kõrgetesse sfääridesse. See on intiimne kogemus. Seal tekibki minu meelest selline efekt, et sa enam ei taju neid teisi inimesi end ümber. Jah, kui sa tuled sinna saali, siis õhk säriseb, kõik ootavad ja räägivad, aga kui see vaikus tekib ja rääkima hakkab muusika, siis seal tekib mingi täielik vaikus ja sind ei sega enam su kõrvalistuja," ütles Juurikas.