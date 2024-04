Klaveriansamblite festival püüab hoida mitmel käel mängimist populaarsena

Et kahe noore pianisti mäng kaunilt kokku kõlaks, tuleb teha päris palju eeltööd – kõigepealt õpilaste seast sobivad mängijad leida ja siis harjutada. Valga muusikakooli klaveriõpetaja ja festivali korraldaja Lenel Rand teab, et sellega jõutakse muusikakoolides tegeleda järjest vähem. Mõnelgi tuli seekord osavõtust loobuda, sest ei saadud kaht vajalikku lugu selgeks.

Siiski kogunes Valka üle 20 klaveriansambli nii Eestist kui ka Lätist. Ja kuigi duosid hindas žürii, polnud eesmärk mitte võitjat selgitada, vaid noori mängijaid innustada.

"Me harjutame kodus eraldi ja tunnis mängime koos ka. Meil on eraldi tunnid ansambli jaoks," rääkisid Valga muusikakooli klaveriduo Tõru Teder ja Lisette Volmer.

Läti Limbaži noored muusikud on osalenud kõigil 20 festivalil. Ansamblimängu tunde jääb aga Lätiski üha vähemaks.

"Mu tüdrukutel on nädalas vaid 20 minutit tunniaega. Kui tahta enamat, siis tuleb selleks endal võimalus leida," ütles Limbaži muusika- ja kunstikooli õpetaja Maija Lukina.

Klaveriduod Nata-Ly Sakkos-Toivo Peäske ning Ebe Münthel-Jorma Toots mängisid Valgas neljal ja kaheksal käel.

"See duo mängimise võimalus klaverimängijatele võikski hoida lapsi rohkem muusika juures. Kõik teised pillimängijad on pianistidega võrreldes hoopis õnnelikumas seisus – neil on hoopis rohkem ansambleid ja orkestreid," ütles Jorma Toots.

"Sellest Valga klaveriduode festivalist sai idee festivali algataja Aime Lõhmuse õpilane Maie Koldits ja nemad lõid oma klaveriansamblite seltsi Allegro," selgitas Nata-Ly Sakkos.

Muusikud leiavad, et huvi ansamblimängu vastu pole kadunud ja põnevat repertuaari, mille seast valida, on palju.