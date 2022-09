Kertu Orro muusikasoovitused: linnulaul, Viru Varietee, Sügisjazz jpm

Tallinn ei ole juhuslikult UNESCO muusikalinn. On seetõttu, et Tallinnas on võimalik heast muusikast osa saada aasta läbi. Aga alustame algusest ja vaatame, millele oktoobris tähelepanu pöörata.

Alustuseks mõistagi 1. oktoober, rahvusvaheline muusikapäev. Päev, mil lisaks traditsioonilistele muusika kõlamise paikadele kolib muusika ka linnaruumi. Hoidke silmad ja kõrvad lahti! Muide, rahvusvahelist muusikapäeva tähistame juba aastast 1975!

Tallinnas tuleb taas rahvusvaheline festival KLAVER – tõsiseltvõetav klaverikunsti välimääraja Tallinnas, kus peale võrratu tipp-pianismi on kavas põnevad vestlusõhtud, kohtumised interpreetidega ja palju muud. Et maailmatasemel klaverikunstist osa saada ei pea ilmtingimata kuskile kaugele sõitma, võimalused on olemas siinsamas. Festivali kunstiline juht on imeline pianist Sten Lassmann, festival toimub 21.–27. oktoobrini.

The Metropolitan Opera Mozarti "Idomeno" esietendus toimus 28. septembril New Yorgis. Aga pole hullu, kui te oktoobris neile etendustele ei jõua, "Idomeneo" kontsertlavastust näeb ka koduses Tallinnas. Mozarti esimene suur ooper kõlab Rahvusooperis Estonia 13. oktoobril, kus dirigendipuldis on armastatud maestro Risto Joost. Lavastaja on Veiko Tubin.

Unikaalne koosseis Eesti Rahvusmeeskoor ja Heiki Mätlik tähistavad Franz Schuberti 225. sünniaastapäeva biidermeierlikust vaimust kantud kavaga. Kuigi teostel on vanust paarisaja aasta jagu, kõlavad mõned neist Eesti kontserdilavadel esimest korda. Rahvusmeeskooni juhatab peadirigent Mikk Üleoja 13. oktoobril Estonia kontserdisaalis.

27. oktoobril on Rahvusooperis Estonia võimalus osa saada Teet Kase balletist "Louis XIV – kuningas Päike", mille originaalmuusika on kirjutanud Timo Steiner ja Sander Mölder. Etendus toimub Rahvusooperis Estonia.

Jazzisõpru rõõmustab Sügisjazz, kuni 30. oktoobrini toimuv Jazzkaare sügishooaeg. Põnevaid kontserte ning avastamisi igale maitsele. Astu läbi Sügisjazzilt ning sügis ei tundu enam pooltki nii pime ja külm.

Sekka sootuks teistsugust, ent kindlasti äratundmist pakkuv: "..Ja kui saalis kustub valgus, kui süttivad rambivalguse tuled ning hakkab mängima vali ja lõbus muusika, siis tulevad välja NEMAD, varietee artistid. Vaadates nende kostüüme, nende õnnelikke nägusid ning lihvitud graatsilisi liigutusi, kuuldes nende hääli, saame järjekordselt aru, et elu on tõepoolest täis õnne ning tuleb elada selles hetkes, sest see ongi see maagiline hetk!" Legendaarne Viru Varietee peab poolesajandat sünnipäeva.

Eesti Kontsert toob oktoobris-novembris muusikud Tallinna koolidesse! Eesti Kontserdi populaarsed üle-eestilised koolikontserdid laienevad nüüd üle muusikalinna ja jõuavad palju enamatasse Tallinna koolidesse. See on hea võimalus arendada koolilaste hulgas muusika kuulamist ja edendada kaasavat muusikaharidust; tegevmuusikud tulevad külla ja teevad end tuttavaks. Hetkel käib kibe töö viimaste detailidega, peagi kuulete programmist lähemalt!

Millal on parim aeg igatseda ja unistada? Õige, ikka sügisel! Oma imelise häälega maailmalavasid vallutav eesti sopran Mirjam Mesak astub 20. oktoobril üles Estonia kontserdisaalis. Noor ja särav lauljanna on õppinud Londonis Guildhalli muusika- ja draamakoolis professor Rudolf Piernay juhendamisel, ta on HarrissonParrotti artist ja hooajast 2018/19 ka Müncheni Riigiooperi solist. Kontserdil kõlab Tubina, Mägi ja Rahmaninovi laululooming, klaveri saadab Ewa Danilewska.

Kuula sügisesi linnahääli! Oktoobrikuine Tallinn pakub kindlasti ka erinevate helide kuulamisvõimalust linnaruumis – olgu selleks park, linnatänav, mereäärne promenaad või väike ümin oma enda peas olenemata asukohast. Tulge kodudest välja ja tervitage muusikat – viva la musica!