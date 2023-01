Raul Talmari muusikasoovitused: Bachfest, The King's Singers, MustonenFest, "Macbeth"

Kõigepealt muidugi Tallinna rahvusvaheline Bachi muusika festival Bachfest, mis kestab veel kuni 7. jaanuarini. Juba 12. korda toimuva festivali kontsertidel saab kuulda haruldasi instrumente, nagu viola da gamba, barokkviiul, vibrafon ja palju muid.

The King's Singers tuleb jälle Eestisse. See ansambel on kujundanud mitme põlvkonna arusaamist kõrgekvaliteedilisest a cappella laulmisest. Juhtub vahest niigi, et kui keegi kuuleb väga head vokaalansamblit, siis öeldakse: need laulavad ju nagu The King's Singers. Seekordne turnee kava kannab pealkirja "Põhjala valgus. Virmalised" ning kontserdid toimuvad Tallinnas, Tartus ja Pärnus.

Veel üks põnev festival leiab aset 26. jaanuarist 3. veebruarini ja see on MustonenFest. Andres Mustonen leiab omanimelise festivali jaoks alati väga huvitavaid heliloojaid ning esinejaid. Vanemuise kontserdimajas 26. jaanuaril toimuv Šostakovitši 15. sümfoonia kammerversiooni ettekanne pakub just seda põnevust ning on äge, et solistideks on viimase "Klassikatähtede" telekonkursi noored. Sama kava esitatakse ka 27. jaanuaril Arvo Pärdi Keskuses, mis on samuti väärt külastamist.

Eesti oma helilooja, krutskeid täis Tõnis Kaumann on kahe suure teosega hakkama saanud ning mõlemad on temale omase toreda huumori ja irooniaga laetud lavastused. Rahvusooperis Estonia saab näha Eno Raua samanimelise jutustuse ainetel valminud ooperit "Naksitrallid" ja Tartus Sadamateatris tragikoomilist ooperit "Kaubamaja".

Lepo Sumera muusikale loodud "Macbeth", mille toovad lavale Tiit Ojasoo, Ene-Liis Semper ja Olari Elts, on muidugi midagi, millest ei taha ilma jääda. Eesti Draamateatri, Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ja Eesti Kontserdi ühisprojekt etendub Estonia kontserdisaalis jaanuaris ja märtsis.

Segakooril K.O.O.R. on kujunenud traditsiooniks oma sünnipäeva paiku anda kontsert tähestiku tähtedest inspireeritud kavaga ja seekord toimuvate kontsertide täht on S ning kavas heliloojad Saar ja Sisask. Esitusele tuleb Mart Saare varasem koorilooming, mida paljud kuulajad ei teagi ja seitse osa Urmas Sisaski viimaseks jäänud kooritsüklist "Gloria Patri 2". Kontserdid toimuvad 27. jaanuaril Keila Muusikakooli saalis, 28. jaanuaril Viimsi Artiumis ning 31. jaanuaril sarjas "Kooskõla" Tallinnas Mustpeade Majas.

Ja kui sellest jaanuari jaoks ei piisa või kui soovite kuulata ühte lugu, mis on hea ja mitte kodust välja minna, siis see lugu on Stingi "Heavy Cloud No Rain":