Merit Maaritsa muusikasoovitused: Tim Reaper, Jeff Mills, Inga ja "High Fidelity"

Haigla Pidu - Nikolaienko!

14. november, Erinevate Tubade Klubi

Istuvad kontserdid pole otseselt haruldus; ka siin loendis on veel üks teine selline, aga Erinevate Tubade Klubis on see istumine võimalusega täitsa logeleda. Logelemist saadab sel novembrikuu varaõhtul praegu Amsterdamis paiknev, hiljuti veel ka Tallinnas resideerunud DJ, produtsent ning Ukraina leiblite Muscut ja Shukai bossman Nikolaienko. Midagi neile, kes armastavad loop'e ning kõiki imelisi ja imelikke ning unustatud muusikamasinaid.

Paavli․CLUB: Tim Reaper (UK)

23. november, Paavli Kultuurivabrik

90ndatel Ühendkuningriiki peoskeenet domineerinud reivimuusikal on minu südames oma eriline koht, sest mingit veidrat loogikat pidi, ehk osaliselt kultuurilistest põhjustest tulenevalt (vt Jim Ottewilli raamat "Out of Space: How UK Cities Shaped Rave Culture") on tipuaja breaks, jungle, tekno jne mind aidanud kõige lähemale arusaamisele, milline on muusika ja inimese suhe selle ehk kõige primaarsemal, puhtamal kujul.

Londonist pärit uue laine jungle'i innovaator Tim Reaper on üks neist DJ-produtsentidest, kes oskab selle pärandi ja arusaamaga ümber käia. Nii et see on truu oma juurtele, siiras oma kavatsustes ja ehitab teed neile, kes tahavad järgneda. Mees, keda muidu luksus kuulda nt Amsterdamis Garage Noordis või Londonis Village Undergroundis. Et pigem ei jätaks minemata.

Inga debüütalbumi "Nocturnal Orange" kontsertlavastus

27. november, HALL

Inga, kes on viimased viis aastat tegelenud sellega, et leida üles see oma väljund, mille kaudu oma loomupärane karakter ja sära ausalt muusika keelde tõlkida, on lõpuks oma järjekindlusega sihile jõudnud. "Nocturnal Orange" on album täis aistingulist house-R&B'd, kus parajalt 00ndate popstaaridele analoogset seksuaalset vabadust ja femme fatale'likku öise kiskja energiat.

Oma debüüti esitleb Inga novembri lõpus HALL-is. Mitte lihtsalt ei esitle, vaid võtab tõsiselt ette ehk toob selleks publiku ette eraldi koreograafilise lavastuse, kus tantsu, performance'it, klassikalise muusika seadeid ning millega kaasneb kogu kontseptalbumi laiendusena veel Inga esimene isikunäitus fotode ja installatsioonidega. Sümpaatne, kui mõeldakse kastist välja.

Jeff Mills esitleb: Tomorrow Comes the Harvest

30. november, Salme Kultuurikeskus

Jeff Mills, kes enamikele seostub legendaarse teknokollektiiviga Underground Resistance, toob Euroopa turnee raames Tallinnasse oma afrofuturistliku puudutusega elektroonilise jazz'i projekti Tomorrow Comes The Harvest. Orgaaniline kohtub sünteetilisega ja on oht, et kogemus on nii spirituaalne, et saad kohapeal enda ning maailma kohta teada midagi uut.

PS. Väga tänulik, et Shiftworks mis iganes põhjusel algselt Alexela kontserdimajja kavandatud kontserdi Salme kultuurikeskusesse liigutas, sest see tähendab võimalust avada ja avastada ühe uue ruumi muusikaline potentsiaal, ja seda üldse mitte ainult lihtsalt akustilises mõttes.

Buzholdi vinüülplaadi "What It Meant?" esitluskontsert

30. november, Von Krahl (Telliskivi 60a/9)

Kuidagi on pilt selline, et Eestis on pigem raske sündima kitarrimuusika, mille peale piinlikkusest kringliks ei tõmbaks. Aga Buzholdiga on asi nii lihtne. Kolleegi parafraseerides – nad on luuserid, aga seejuures siirad ja see teebki nad sümpaatseks. Bänd, kes alguses tahtis teha shoegaze'i, aga albumi tegemise käigus tuli välja midagi muud ja leiab, et nii on täitsa OK.

Debüüt "What It Meant?" ilmus küll juba veebruaris, aga korralikku esitlusüritust polnud Buzhold teinud. Kuna nüüd album vinüülile jõudnud, siis õige hetk see ära esitleda, et saaks järgmise juurde asuda ehk vist päris esimest korda kuuleb kõiki albumi lugusid live's nagu ette nähtud. Pärast seda osasid neist ilmselt enam mitte kunagi.

"High Fidelity" (2000)

Nüüd, kui lõpuks ometi on käes sügav sügis, on taas teemas üks alahinnatud žanr: õhtud kodus diivanil. Filme, mis räägiksid muusikast moel, mis ka kõige rängemates fanaatikutes äratundmist tekitaksid, ei ole eriti palju, aga menukirjaniku Nick Hornby samanimelisel raamatul põhinev "High Fidelity" on üks neist. Ilmselt olete juba näinud, aga tasub aeg-ajalt üle vaadata, sest 1) hea nostalgiat sütitav heliriba, 2) muusikasõbrale liigagi kodused teemad ning 3) meeldetuletus, et mitte iga probleemi elus ei lapi ära hea muusikamaitse.

Tyler, the Creator "Chromakopia"

Seda albumit hakkate nagunii palju nägema aastalõpu edetabelites, nii et hea end sellega pigem praegu kurssi viia. Paberil räppar, aga tegelikult pole Tyler ammu lihtsalt seda ning "Chromakopia" muusikalises tihnikus seigeldes avastate seda isegi. Lisaks leiate ootamatust kohast sõsarteose Kendrick Lamari 2022. aasta albumile "Mr. Morale & the Big Steppers", kus too kooris läbi enneaegselt saabunud keskeakriisi oma ego samamoodi nagu sibulat.

IDA uus stuudio

Kogukonnaraadio IDA, mida praeguseks võib juba koduraadioks nimetada, võttis suvel mitu kuud, et kolida peidus stuudiost sügiseks taas kohta, kus sõnal "kogukond" võimalik oma algne tähendus tagasi saada, sest saateid saab teha lahtise ukse ja vaatega tänavale.

Nüüd on meil Telliskivis Vaal Galerii ja Kopli Vintage'i vahel ruum koos stuudio ja baariga, kus teha nädala esimeses pooles saateid ning lõpus hängida oma kolleegide, püsikuulajate ning kõigi nende teistega, kes alati ainult lubavad, et järgmine kord kuulavad su saadet.