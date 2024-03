Juhan Uppini muusikasoovitused: Sten Lassmann, Mandoterror ja Jäääär

7.03 Sten Lassmann. Kodumaised viisid.

Kontsert, mida väga-väga ootan. Sten Lassmann jõuab oma kontserttuuriga lõpuks oma kodusaali ning sellised tähenduslikud kokkulangevused on alati tähenduslikud. Sten Lassmann on hakkama saanud märgilise tööga – salvestanud aastatel 2011–2023 üheksale albumile kõik Heino Elleri 206 teost klaverile. Elleri muusika uurija ja esitajana on Lassmann võrrelnud Elleri muusikaloomist sooloklaverile päeviku pidamisega – see on suurepärane mõte, mis annab kogumikule ja kontserdile erilise muusikaloolise mõõtme. Mind kõnetab selle muusika juures vaat et enim Lassmanni tundlik ja mitte üle pingutatud esitusstiil.

8.03 Mandoterror

Mandoterror on üks Eesti kõvemaid folk-rock'i punte. Nende muusika on karge ja raju, kuid samas intelligentne. Võimas energialaeng on garanteeritud! Samuti väärivad avastamist soojendusesinejad.

9.03 Leigarid 55

Leigarite püüd on otsida tasakaalu ajalooliste folkloorivormide ja nende uute funktsioonide vahel. Tänu nende visale tööle ja eeskujule on ka Eesti lavarahvatantsu ja tantsupidude traditsioon hakanud vaikselt liikuma tagasi rahvatantsu algupära juurde ja on hakatud aru saama, et rahvakultuuri võlu ei seisne mitte piinlikult täpseks ja ühesuguseks aetud liigutustes või rõivastuses, vaid just nimelt variatiivsuses. Kontsertetendus "Puud ei ole ühepikkused" tähistab rahvakunstiansambli Leigarid 55 aasta juubelit ning tantsu-uurija ja -õpetaja Kristjan Toropi 90. sünniaastapäeva. Värskete Valgetähe ordeni kavaleride Sille Kapper-Tiisleri ja Krista Sildoja juhendamisel tuleb lavale ligi 200 leigarit: pererühm, laste, noorte ja eri vanuses täiskasvanute tantsurühmad, laulurühm ja pillimängijad.

10.03 MacMillani motetid

Midagi head ka kõigile koorimuusika austajatele. Maailmakuulsa šoti helilooja James MacMillani ja Cyrillius Kreegi muusika, selge ja hea kõlaga koor ning lisaks muidugi ka kõigile instrumentaalmuusika sõpradele soovitatav dirigent Valter Soosalu harpejji-mäng.

14.03 Kertu-Liis Õnnis

Noor ja tõusev kandlemängija, kelle muusikas on kuidagi eriti loomulikult põimunud pärimus ja uuemad mõjutused ning mänguvõtted. Ta on muide avaldanud juba ka kaks sooloalbumit. Kontserdile järgneb muhe folgijämm!

15.03 Tanel Ruben Quintet

Laia haardega löökpillimängija ja helilooja Tanel Rubeni looming tasub kindlasti kuulamist ja avastamist. Vaadates juba kvinteti oma ala absoluutsetest tippudest koosseisu ei saa jätta minemata!

16.03 Jäääär 33

Ansambli sõnul seostub Jäääär tavaliselt sõpruskonnaga, kes akustiliste kitarride saatel räägivad ajatuid lugusid elust ja igatsusest. Seekord aga astub bänd esimest korda oma 33-aastase ajaloo jooksul üles täisverelise rock-bändina.

20.03 Tallinna Tantsuklubi Vanalinna Muusikamajas

Tantsuklubi on koht, kus saab rahvatanse loomulikus keskkonnas elava muusika saatel tantsida, ilma et selle eesmärgiks oleks tantsude laval esitamine või treenimine. Vanalinna Muusikamaja on koht, kus tantsuklubide liikumine 32 aastat tagasi alguse sai ning kust ma ka ise muusikuna oma esimesed tantsuks mängimise kogemused sain.

21.03 Re-sound love. Genka, Paul Oja & Floridante

Tavaliselt mind seesugused eri stiilide crossover-projektid ei kõneta, kuid Floridante on niivõrd paeluv ansambel (keda võiks ehk vaikselt nimetama hakata ka Hortus Musicuse mantlipärijaks), et neid ma usaldaks küll ning kuulaksin huviga, "kuidas kõlab Claudio Monteverdi aaria Genka esituses või midagi legendaarset klavessiinil või viola da gambal".

23.03 Ardo Ran Varres 50

Olen helilooja Ardo Ran Varresega mitme filmi- ja teatriprojekti raames kokku puutunud ning mind on tema helikeel meeldivalt kõnetanud. Sooviksin ja soovitaksin ka teistel Varrese loominguga laiemalt tuttavaks saada.

30.03 Titoks

Titoks on energiline, stiilne, virtuoosne ja ülihästi koostiksuv gypsy-jazz ansambel, üks minu viimase aja lemmikuid. Eriti soovitan avastada nad enda jaoks kõigile folgisõpradele!