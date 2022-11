Valter Soosalu muusikasoovitused: Rita Ray, Elephants from Neptune ning "Händel ja Vivaldi"

Rita Ray uue albumi "A Life of Its Own" esitluskontsert 10. detsembril Alexela Kontserdimajas. Rita Ray looming on väga stiilipuhas, ta ei karda, on väga pühendunud ning jäänud endale truuks. Ühtlasi on ta bändiliikmed väga andekad.

Hiljuti avaldas oma uue albumi ka Eesti kõige kõvem rokibänd Elephants From Neptune. Nende uued lood on tõesti väga head ja nende laulja Robert Linna on selline tüüp, kes suudab palju ja väga hästi teha. Ja kui neid isegi kontserdile kuulama minna ei saa, siis pange nende uus album "Boogieland" kodus mängima.

Kutsun loomulikult kõiki ka 17. detsembril oma sünnipäevakontserdile "Valter Soosalu 30" Alexela Kontserdimajja. Kuigi ma pole veel sellises vanuses, et juubelikontserte pidada, tundus see ümmargune number hea ettekääne, miks üheks õhtuks head sõbrad erinevatest kollektiividest koos lavale tuua ning leida võimalus meelitada Eestisse esinema oma lemmikbänd Saimaa Soomest.

Saimaa on suutnud ühendada absoluutse pullitegemise tippkvaliteediga. Nad on Soome ässade punt – seda on nende salvestustel kuulda juba esimesest hetkest. Nende tava kombineerida erinevaid stiile ja maitseid on midagi sellist, mille peale oleme mõelnud ka Põhja Konnaga ja kuhu poole tahame pürgida. Saimaa astub 17. detsembril üles koos Pärnu Linnaorkestriga ning lisaks astub kontserdiõhtul lavale ka Põhja Konn koos Pärnu Linnaorkestriga; Valter's Harpejji Band ja Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor.

Et jõuluaeg on üsna tihe, siis pärast meie kontserti soovitan suurematel muusikasõpradel külastada samal õhtul ka Erinevate Tubade Klubi, kus astub üles Lexsoul Dancemachine. Et kõik, kes soovivad, saaksid osa mõlemast kontserdist, oleme sättinud kahe ürituse ajakavad selliselt, et Alexela Kontserdimaja järel jõuaks huvi korral ka Erinevate Tubade Klubisse Lexsoul Dancemachine'i esinemist kuulama.

Soovituste nimekirjas on kindlasti ka 22. detsembril toimuvat Eesti Filharmoonia Kammerkoori, Tallinna Kammerorkestri ja Tõnu Kaljuste kontserti "Händel ja Vivaldi". Kontserdil saavad kokku teada-tuntud standardiga tegijad, nii et kindlasti on see kõrge kvaliteediga meeldiv kuulamine.

Tallinn ei ole muusikalinn pelgalt seetõttu, et siin toimub palju muusikaüritusi – on linnu, kus neid toimub palju rohkem. Aga samavõrra oluline on, et siit on võrsunud töökad ja andekad inimesed, kes oma põneva loominguga on jõudnud kaugemale. Näiteks oli mul suur au ja rõõm õppida kunagi Tallinna Muusikakeskkoolis koos Holger Marjamaa ning Theodor Singiga, kes on ühed mu parimad sõbrad.

Niisiis, kui keegi siinse artikli lugeja satub detsembris New Yorki, siis soovitan seal minna maailma TOP1 jazz'i-klubisse Blue Note, kus Holger Marjamaa mängib detsembrikuus igal päeval kaks set'i koos Chris Bottiga. Theodor Sink on aga üks parema süvenemisvõimega interpreete, keda ma tean – tõsiselt huvitav muusik. Soovitan ta tegemistel ja esinemistel silma peal hoida.

Oma jazz'i-klubi – Philly Joe's – eksisteerib ka Tallinnas ja uute muusikute jaoks on loodud siin nii head võimalused õppimiseks MUBA uues majas või ka koos koorides laulmas käimiseks. Järgmise aasta suve alguses toimub Tallinnas XIII noorte laulu- ja tantsupidu ning 2025. aastal XXVIII laulupidu.

Kui keegi soovib detsembrikuus uusaastalubadusi anda, siis julgustan (taas)liituma kooridega, et tuua rohkem muusikat ning ilusaid emotsioone nii enda kui ka teiste ellu.