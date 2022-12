Valter Soosalu sünnipäevakontsert toob lavale enam kui sada muusikut

Kontserdil "Valter Soosalu 30" astub lavale enam kui sada muusikut. Soosalu sõnul valis ta lavale kollektiivid, kellega ta ühel või teisel moel seotud on või kellest ta väga lugu peab.

"Ühine nimetaja võiks olla rokkmuusika, aga tegelikult on seal bändimuusikat erinevates kastmetes ja sümfooniaorkestri lisandusega," sõnas Soosalu.

Muusiku sõnul on kontserdikava kokku pandud tema lemmikutest. Esitamisele tuleb Sven Grünbergi, Miina Härma, Siim Aimla, Tõnis Kõrvitsa, Richard Straussi ja Jean Sibeliuse muusika.

"On teatud bändid ja muusika, millele sümfooniaorkestri lisamine tundub täitsa orgaaniline ja omas kohas, võib öelda, et Põhja-Konn on üks nendest," rääkis dirigent Kaspar Mänd.

Samuti tõi Mänd välja Soomest pärit progerokki viljeleva bändi Saimaa, mille koosseis vaskpillide tõttu nagunii tavapärasest suurem on. "Kui sinna lisada keelpillid ja meie poolt ka puhkpillid, ongi tegemist suure sümfoonilise orkestriga," märkis dirigent.

30. sünnipäeva kontserdiks Soosalu Alexela kontserdimaja liiga suureks ei pea. "Mulle rääkis Raul Vaigla, et Alo Mattiisen oli oma 29. sünnipäeva Linnahallis teinus. Alexela on meile täpselt paras ja saame seal rahulikult oma asja teha," nentis ta.