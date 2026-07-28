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Tallinna Kammerorkestri kirikutuur viib kuulaja eesti luule ja suvelõpu meeleollu

Muusika
Tallinna kammerorkester
Tallinna kammerorkester Autor/allikas: Tallinna kammerorkester
Muusika

13.–16. augustini annab Tallinna Kammerorkester dirigent Valter Soosalu juhatusel neli kontserti Eestimaa kirikutes. Solistina astub üles viiuldaja Robert Traksmann ning luulet loeb näitleja Karmo Nigula.

Kontserdid toimuvad Kambja Martini kirikus, Otepää Maarja kirikus, Põltsamaa Niguliste kirikus ja Hageri Lambertuse kirikus.

Dirigent Valter Soosalu sõnul ei sündinud kontserdikava heliloojate või teoste nimekirjast, vaid eelkõige kõlast ja meeleolust.

"Püüdsin viia ennast mõttes kontsertide toimumispaikadesse. Kujutlesin augusti õhku ja valgust ning mõtlesin, mis võiks meie kaunites kirikutes sel ajal hästi kokku heliseda. Loomulikult sobivad sinna Tormis, Sibelius ja Rautavaara – kõigi teoste valikul sai otsustavaks atmosfäär," avas ta.

Kavas kõlavad Einojuhani Rautavaara, Jean Sibeliuse, Lennox Berkeley, Erik Fordelli, Veljo Tormise, Eduard Tubina ja Tuudur Vettiku teosed. Soosalu sõnul ühendab neid võime öelda palju väheste vahenditega. Mitmele Tormise teosele on dirigent loonud uued seaded keelpilliorkestrile.

"Tallinna kammerorkester tahab Tormist mängida, aga repertuaari ei ole väga palju. Tegin siis möödunud aastal mõned uued seaded juurde. Need põhinevad Tormise originaalloomingul, mitte rahvalaulutöötlustel ning lähevad minu meelest väga ilusasti kõlama."

Olulisel kohal on kontserdil ka eesti luule. Soosalu sõnul aitavad Karmo Nigula loetud tekstid luua silla muusika ja kuulaja vahel.

"Me ei kasuta küll alati täpselt samu tekste, millele need teosed algselt loodud olid – muidu muutuks kõik võib-olla jälle liiga otseseks –, aga püüame seda tunnetust siiski edasi anda," lausus ta.

Kuigi kontserdid toimuvad kirikutes, ei ole tegemist kirikumuusika kavaga. "See konkreetne kava on mõeldud just nende kohtade ja nende kirikute jaoks. Kõik teosed ei ole otseselt kirikuruumi kirjutatud, kuid olen püüdnud valida need nii, et selles keskkonnas sobiksid nad omavahel kokku," ütles Soosalu.

Toimetaja: Karmen Rebane

kirjandusministri juures

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