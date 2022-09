Maria Kallastu avaldas singli "Only"

"See on punkt inimese elus, kui ta mõistab, et kogu tema elu keerleb kellegi teise ümber. Ühest küljest näib küll kõik imelisena, aga teisalt tunned, kuidas kogu su elu on tükkhaaval koost varisemas," selgitas Kallastu.

Kallastu esimene singel "Curtains" ilmus pea aasta tagasi ja selle aja jooksul on ta tegelenud muusika produtseerimisega. "Tegelesin nii palju muusikaga, et ei olegi jõudnud midagi vahepeal välja anda. See-eest saab juba üsna pea vahepeal ilmumata jäänud muusikat kuulata," tõdes ta.

"Only" avab artistis enda jaoks uue tahu, märkis Kallastu.

"Loo kirjutamise ja produtseerimise protsess oli orgaaniline – oli palju mänglevust ja loomingulist lähenemist. Tunnen, et selle loo kallal töötamine arendas mind produtsendina ning avas minus mingid kraanid, mille olemasolust ma varasemalt teadlik polnud."

Loo produtseeris Maria Kallastu, bassil mängib Mattias Tirmaste ja loo miksis ja masterdas Hyrr Innokent Vainola.

Kallastu kuulub ka koos Mattis Kirsipuu, Artur Leppiku, Kaur Einasto, Kristjan Tenso, Marta-Lotta Kuke, Karl Tammaru ja Irene Isabel Mileikoga alternatiivmuusika kogukonda Kenors.