Ansambel Kenors avaldas 90ndate stiilis videokroonika

Kollektiiv Kenors avaldas videokroonika formaadis ülevaate oma hiljutistest tegevustest. Video on salvestatud analoogtehnikaga ja stilistika on tugevalt mõjutatud 90ndatel populaarseks saanud koduvideotest.

Seniavaldamata lugudest on salvestusel kuulda "Mardid", "Asjatult elatud" ja "Unelaul". Kuulda võib ka ansambli hiljuti avaldatud debüütalbumi nimilugu "Chakra Munn" kui ka alternatiivtekno pala "Krantsid".

"Need vibratsioonid, millega selle sessiooni raames saime ühisele hingamisele, olid nii jõulised, et mul käed mitu päeva hiljem veel värisesid," rääkis Kenorsi liige Kaur Einasto.

Kenorsi kogukonda kuuluvad Mattis Kirsipuu, Artur Leppik, Kaur Einasto, Kristjan Tenso, Marta-Lotta Kukk, Maria Kallastu, Karl Tammaru, Irene Isabel Mileiko. Video ülesvõtmisel olid abiks Janar Hakk ja Toomas Tatar. Salvestuse, mix'i ja master'i tegi Hyrr Innokent Vainola.

Kenors on alternatiivmuusika kogukond, kes on aastate jooksul teinud koostööd erinevate artistidega, sealjuures Nublu, Ouu, Seltskond Pargis, Boondocks, Hyrr Innokent Vainola ning Maiduk Kebab & Lifecoach. Kenorsi liikmeid saab väljaspool kogukonda kuulda ansamblites Kõnts, Tidi ja Bande, Maria Kallastu Projekt, Before the Outro, Tamtam ja Karl Tammaru Trio.