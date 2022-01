Ansambel Kenors avaldas debüütalbumi

Albumile eelnesid singlid "Krantsid", "Ma ei viitsi" ning "Pealinn", millest kahele on ilmunud ka muusikavideod. Nende produtsendi käe all on valminud muusikavideoid ka näiteks Lexsoul Dancemachine'ile ja Meisterjaanile.

Kenors ei taha enda sõnul lasta end reeglitel ja traditsioonidel tagasi hoida ning nende peamiselt rütmidele tuginevas muusikas leiab ka kriiskavaid saksofonisoolosi ja kosmilisi sünditekstuure.

Ansambli debüütalbumil "Chakra Munn" kohtub bändi sõnul kõik hea ja päevakajaline raskete tõdemuste ja reaalsusega ning tekib gemüüse, mille seest leiab ärevust ja pohmelli, ekstaasi ja rõõmu.