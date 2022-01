Eestis esineb Ameerika müraroki ansambel Health

Health alustas tegevust 2005. aastala, kuid saavutas suurema tähelepanu 2007. aastal, kui ilmus nende töötlust Crystal Castles'i loost "Crimewave", samal aastal ilmus ka nende omanimeline debüütalbum.

Tänaseks on nad välja andnud viis albumit: "Get Color" (2009), "Death Magic" (2015), "Vol. 4: Slaves of Fear" (2019) ja "Disco4: Part 1" (2020). Lisaks sellele tegid nad 2012. aastal muusika videomängule "Max Payne 3". Möödunud aastal ilmus Healthi ja Nine Inch Nailsi koostöös lugu "Isn't Everyone", samuti avaldasaid nad loo "Dead Flowers" koos Poppyga.

Heath on esinenud festivalidel nagu Primavera Sound, Coachella ja Austin Psychfest, samuti on nad tuuritanud koos Nine Inch Nailsi ja Gary Numaniga.