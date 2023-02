Mattias Tirmaste ja Maria Kallastu avaldasid koostööloo "Love Collection"

"Love Collection" on autorite sõnul 2000ndate UK popmuusikast inspireeritud mänglev armastuslaul, kus põhifookuses on loo groove ja tantsitavus. Sõnade kirjutamisel võttis Kallastu aga endale teistsuguse rolli.

"Vahel on lõbus luua mingi karakter ja kirjutada laul hoopis tema silmade läbi. See annab protsessile juurde vabadust ja värskust." Tegemist on esimese ühiselt välja antud lauluga, aga kohe kindlasti ei jää see viimaseks, kinnitas Kallastu.

Muusikute sõnul on uued lood valmimisel ja lähema aasta jooksul kuulajatele kättesaadavad.

Mattias Tirmaste on helilooja, produtsent ja kitarrist, kes tegutseb mitmel rindel: jazz, indie, pärimusmuusika, hiphop, popmuusika. Tirmaste on tuntust kogunud koosseisu EiK kitarristina ja ka instrumentaalide produtsendina ning teinud koostööd erinevate lauljate ja räpparitega.

Pärnu juurtega Maria Kallastu muusikat võib kirjeldada kui elektroonilist art pop'i, millel on sugemeid nii R&B-st kui ka house-muusikast. Ta on ka laulja ja klahvimängija koosseisus Kenors. Kallastul on varem ilmunud kaks singlit – "Curtains ja "Only".

Muusikute koostöö algas Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli ajal, mil esineti koos duona. Nüüdseks on sellest välja kasvanud muusika kirjutamine ja selle koos produtseerimine. Laulu miksis Karl Petti ja masterdas José Diogo Neves.

Kallastu rääkis pikemalt oma tegemistest ERR kultuuriportaali intervjuude sarjas "Nukumaja".