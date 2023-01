Ilmub Marju Marynel Kuudi loomingule pühendatud kogumik

11. veebruaril esitletakse Tallinnas Kivi Paber Käärides Marju Marynel Kuudi loomingule pühendatud kogumikku "Marynile / For Maryn". Kogumikul teeb kaasa terve rida Eesti muusikuid, nagu Jarek Kasar, Vaiko Eplik, Miljardid, Mari Jürjens, Hannaliisa Uusma jne.

Kogumiku koostamise algatanud muusiku Haldi Välimäe sõnul on Marju Marynel Kuudi muusika, olgu see ta omalooming või 1960.–70. aastatel esitatud estraad, Eesti muusikamaastiku üks erilisemaid pärleid.

"12. veebruaril on Marju Marynel Kuudi sünniaastapäev ning leidsin, et just sünniaastapäevaks oleks paslik suurkujule pärast tema lahkumist teiste Eesti muusikutega kummardus teha," selgitas Välimäe.

"Pöördusin mitmete muusikute poole küsimusega, kas nad oleks nõus osalema ja minu suureks rõõmuks tuli palju positiivseid vastuseid. See kogumik on tänukummardus suurepärasele muusikule tema muusika, hingematvate esituste ja hindamatu panuse eest muusikamaastiku rikastamisesse."

12. märtsil digitaalselt ilmuv kogumik sisaldab 17 Eesti artisti/koosseisu tehtud cover-versiooni Marju Maryneli muusikast või tema esitatud paladest. Kogumikul teevad kaasa Vaiko Eplik, Jarek Kasar, Hannaliisa Uusma, Mari Jürjens, Kõrsikud, Miljardid, EiK, Mattias Tirmaste, Mia Piir, Maris Pihlap, Sander Mölder, Raul Ojamaa, Haldi, Lonitseera, Kelly Vask, Janek Murd ning Argo Vals.

Kuula kogumiku avasinglit, EiK 2509, Mia Piiri ja Mattias Tirmaste töötlust loost "Palus pohli punetab":