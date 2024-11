Galerii: Fotografiskas avati tänavakunstnik Shepard Fairey isikunäitus

Fairey pälvis tähelepanu 1989. aastal, mil tema loodud kleebis "Andre the Giant has a Posse" pälvis tänavapildis ja underground-ringkondades palju tähelepanu. Kleebisest kujunes hiljem välja rahvusvaheline kunstikampaania "OBEY GIANT", mis omakorda pani aluse menuka tänavastiili rõivabrändi OBEY sünnile.

Üleilmse tuntuse ja läbimurde saavutas Fairey 2008. aastal, mil tema tehtud portreeplakat toonasest demokraatide kandidaadist Barack Obamast sai rahvusvaheliselt tunnustatud lootuse sümboliks. Fairey looming ja aktivism pälvisid laia tähelepanu ka kampaania "We the People" raames, mis sai maailmakuulsaks 2017. aasta naiste marsside ajal.

Fotografiska kaasasutaja ja tegevjuht Margit Aasmäe märkis, et Fairey viis kunstnikuna tegutseda on inspireeriv ning ühtaegu sarnane ka Fotografiska enda missioonile. "Eripalgelised ühiskondlikud teemad ajendavad teda kunsti looma ning on ka meie käivitusjõuks – me mõlemad küsitleme silmale nähtavat, otsides sügavusi ja rebides mugavustsoonist välja."

"Tema tegutsemisviis on julge ja ajakohane, ta peab vajalikuks teemade märkamist ja tõstatamist, talle on oluline mitte leppida, sest pole olemas n-ö meid ja neid, on vaid üksainus tasand nimega "meie". Selles on ootust, aga ka vabatahtlikku vastutuse võtmist, riskides piiride ületamisega," kirjeldasa Aasmäe.

Tallinnas on näitusel väljas üle 200 teise, mille hulgas on nii Fairey tuntumaid töid kui ka mitmed spetsiaalselt Fotografiska näituse jaoks loodud uued teosed.

Näitus "Fotosüntees" jääb Fotografiska Tallinnas avatuks kuni 16. märtsini 2025.