Anna Hintsi ja Tushar Prakashi "Sannapäiv" võitis Tšehhi lühifilmifestivalil peaauhinna

BRNO16 filmifestivalile esitati üle 1000 lühifilmi ning rahvusvaheline žürii koosseisus David Bonneville, Jelena Maksimović ja Afsun Moshiry valisid "Sannapäiva" võitjaks 34 võistlusprogrammis osaleva filmi seast. Filmifestivali poolt välja pandud peaauhinna võttis kohapeal vastu "Sannapäiva" kaasprodutsent Dora Nedeczky.

"Ruumiline lähedus, kehadevaheline suhtlus ja filmilinal kujutatud inimsuhted pugesid meile sügavale naha vahele. Vaatajateni tuuakse õrn, kuid allasurutud ja mitmetähenduslik meestevaheline emotsionaalsus ning iha, mis avaneb meile läbi ürgse saunarituaali. Filmi särav operaatoritöö ning täpselt viimistletud filmikeel jätsid kustumatu jälje meie kinematograafilisse teadvusesse," põhjendas žürii oma valikut.

Produtsent Johanna Maria Paulsoni sõnul on festivali peaauhinna võit väga suur au, sest võistlusprogrammides on tase kõrge ja konkurents tihe. "Žürii oli peaauhinna osas üksmeelel ning meie jaoks teeb käesoleva sündmuse veelgi erilisemaks asjaolu, et tegemist on "Sannapäiva" esimese nii kaaluka auhinnaga. Tänaseks on film jõudnud juba 14 festivalile, mille hulka kuulub tervelt kaks filmimaailma suurt hiidu – Cannes'i ja Toronto filmifestivalid, kuhu on väga väike tõenäosus jõuda. Eesti lühifilmi jaoks on see silmapaistev saavutus ning ainuüksi lähikuudel on sama palju festivalikutseid veel ees ootamas, mille osas loodame peagi saladuseloori kergitada," lisas Paulson.

BRNO16 on üks maailma vanimaid lühifilmidele pühendunud festivale ning on Tšehhis Brno linnas toimunud alates 1960. aastast.

"Sannapäiv" viib vaataja Vana-Võromaa suitsusauna pimedasse ja intiimsesse ruumi, koos meestega, kellel on seljataga pikk ja väsitav tööpäev. Saunakombestiku käigus hakkab meeste karmi pealispinna alt kumama vaevumärgatavat ja salajast igatsust läheduse järele. Filmi valmimist toetasid Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital, Tartu Filmifond ja Loov Euroopa Media. Filmi peaosades mängivad Rasmus Kaljujärv ja Agur Seim. Linateose võttis üles Ants Tammik, kunstnikutöö tegi Inga Vares, filmi monteerija on Emeri Abel ning helirežissöör Tanel Kadalipp. Filmi produtsendid on Johanna Maria Paulson ja Evelin Penttilä ning tootja Stellar Film.

"Sannapäiva" kodumaine esilinastus toimus augustis armastusfilmide festivalil Tartuff. Järgmisena saab filmi näha 22. oktoobril Tallinnas Fotografiskas toimuval vestlusõhtul.