Shepard Fairey: kunst võib olla väga veenev suhtlusvahend

31. oktoobril avati Fotografiska Tallinnas Ameerika tänavakunstniku Shepard Fairey isikunäitus "Fotosüntees". Fairey ütles "Ringvaatele" antud intervjuus, et tema teosed tõestavad, et kunstil on võime olla väga vägev ja veenev suhtlusvahend.

Faireyile on endiselt oluline ja südamelähedane rulakultuur, mis oli tema üheks suunajaks kunsti juurde. "Kui ma hakkasin rulatamise ja punkrokiga tegelema, tekkis side loomingulisuse ja mässumeelsuse vahel, ma sain aru, et kunst võib midagi lahedat olla," sõnas ta. Selles taipamisest saadik on Faireyst kujunenud tõeline tänavakunsti ikoon.

"Minu kunstnikufilosoofia on alati olnud see, et ma soovin, et kunst oleks kättesaadavam ja demokraatlikum. Tänavakunst sobib selle filosoofiaga hästi kokku, sest ma saan oma tööd panna sinna, kus inimesed elavad, eriti suuri seinamaale. Aga ma usun ka sellesse, et näidata üksikuid seinataieseid, mille kallal ma olen jõudnud stuudios töötada. Oluline on kasutada mis tahes asukohti ja platvorme," rääkis Fairey, kuid tunnistas, et monumentaalmaalide tegemine meeldib talle siiski kõige rohkem.

Kunstnik on teinud ka albumi kaanekujundusi mitmetele kuulsatele artistidele, nende hulgas Led Zeppelin, Rolling Stones, Billy Idol. "Praegu teen postrit ühele Metallica heategevusüritusele," sõnas ta.

Üks Fairey ikoonilisemaid teoseid on plakat "Lootus" endisest USA presidendist Barack Obamast, kui too veel presidendikandidaat oli. "Ta oli USA poliitikas uus tegelane ja ma nägin tema väljakutset selles, et ta polnud kuigi tuntud ja oli pealegi pooleldi must. USA-s on palju rassismi ja ma arvasin, et kui teen tema portree patriootlike värvidega, siis võtab see rassiteema maha. See on ka viide tema kõnele, kus ta ütles, et me pole punased ja sinised osariigid, vaid USA."

Fairey tegi plakati veebis tasuta allalaetavaks ning printis ise lõpuks 300 000 postrit ja pool miljonit kleepsu. "Kui see pilt oli poolteist kuud maailmas ringelnud, saatis Obama mulle tänukirja ja kirjutas, et ükskõik, kas mu töö on stoppmärgil või galeriis, see aitab ameeriklastel status quo's kahelda. Ma mõtlesin, et see on toetus tänavakunstile mehelt, kes võib presidendiks saada. See oli täitsa lahe. Aga mulle valmistas pettumuse, et kui Obama presidendiks sai, siis ta muutus palju vaiksemaks. Ma arvan endiselt, et ta oli hea president, aga mulle oleks meeldinud, kui ta oleks oma suhtlemisoskust kasutanud palju jõulisemalt," sõnas kunstnik.

Sarnases stiilis postrid Kamala Harrisest on nüüdki kaalukeele osariikides tänavatele ilmunud. "Tema on ka sümboolselt tähtis, ta oleks esimene naispresident, aga ma usun ka paljudesse tema põhimõtetesse. Ma olen valimiste pärast väga mures, sest Donald Trump on ohtlik demokraatiale endale. Ta on fašist, ta soovib olla autoritaarne. Ta õõnestaks USA-s paljusid süsteeme, mis demokraatiat kaitsevad," avaldas Fairey muret.

Fairey loodab, et iga tema kunstiteos saab võimsaks tööriistaks. "Võib tuua mõne näite, mis on minu hinnangul tõesti midagi muutnud ja mida tuntakse ülemaailmselt," sõnas kunstnik, tuues näiteks Obama "Lootuse" postri, kuid ka "Meie, rahvas" sarja, mis valmis Trumpi presidendiks valimise järgse naiste marsi meeleavalduse tarbeks. "Kõik taiesed ei suuda sedavõrd edukad olla, aga ma usun, et need kaks näidet tõestavad, et kunst võib olla väga vägev ja veenev suhtlusvahend."