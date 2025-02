Rahvusvaheline tšellofestival toob Tallinnasse tšellomeistrid ja noored talendid

Tšellofestival, mis toimub juba kolmandat korda, toob Tallinnasse silmapaistvad tšellistid ja üliõpilased Islandi Kunstiülikoolist, Aarhusi Kuninglikust Muusikaakadeemiast, Helsingi Kunstiülikooli Sibeliuse Akadeemiast, Läti Muusikaakadeemiast, Leedu Muusika- ja Teatriakadeemiast ning Rio Grande do Norte Riiklikust Ülikoolist.

"On hea meel tervitada taas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias häid kolleege. Festivalist on nüüdseks saanud juba iga-aastane traditsioon ning oodatud kohtumispaik. Suur rõõm on pakkuda üliõpilastele võimalust kohtuda inspireerivate tšellokunstnikega ning võimalust luua elukestvaid rahvusvahelisi kontakte. Publikul on aga suurepärane võimalus osa saada kontsertidest, kus esinevad nii meistrikursusi läbiviivaid õppejõud kui ka neil osalenud üliõpilased," sõnas festivali ellukutsuja, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tšello professor Henry-David Varema. Ta lisas: "Sel korral tervitame festivalil ka erakordselt mitmekülgset Brasiilia muusikut Rafaele Andradet, kes muuhulgas tutvustab meile enda loodud elektroakustilist instrumenti knurl."

Festivali külastajad saavad osa nii avatud meistrikursustest kui ka õppejõudude ja üliõpilaste kontsertidest.

Meistrikursusi viivad läbi Fabio Presgrave (Rio Grande do Norte Riiklik Ülikool), Henrik Brendstrup (Aarhusi Kuninglik Muusikaakadeemia), Sigurgeir Agnarsson (Islandi Kunstiülikool), Guna Šnē (Läti Muusikaakadeemia), Ēriks Kiršfelds (Läti Muusikaakadeemia), Erkki Lahesmaa (Helsingi Kunstiülikooli Sibeliuse akadeemia) ja Henry-David Varema (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia).

Festivali avapäeval, 16. veebruaril kell 19.00 esineb EMTA black box'is Rafaele Andrade. Õppejõudude kontsert toimub kolmapäeval, 19. veebruaril kell 19.00 EMTA suures saalis. Festivali lõpetab neljapäeval, 20. veebruaril kell 19.00 EMTA suures saalis üliõpilaste kontsert.