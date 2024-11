Klassikaraadios kõlaval kontserdil musitseerib Marcel Johannes Kits Londoni tipporkesti ees

Londoni filharmooniaorkester külastas Eestit esimest korda. Kontserdi kavas oli Elgari tšellokontsert, Sibeliuse kolmas sümfoonia ning Glinka avamäng ooperile "Ruslan ja Ludmilla". Muusikuid juhatas orkesti peadirigent Santtu-Matias Rouvali, kes samuti Eestis esimest korda esines.

"Võrreldes minu teiste orkestritega on Londoni Filharmooniaorkestri töötingimused palju keerukamad. Meil ei ole oma kodusaali ja peame harjutuskohti rentima," rääkis Rouvali Klassikaraadiole antud vaheajaintervjuus.

Rouvali elab Tampere lähedal Ylöjärvel. "Mulle meeldivad normaalsed asjad nagu jaht ja kalapüük. Soomes on hea elada," kinnitas dirigent, kes peab metropole nagu London liiga lärmakaks.

Marcel Johannes Kits astus kontserdil üles Elgari tšellokontserdi solistina. Elgari tšellokontserti mängis Kits esimest korda 11 aastat tagasi. "See oli mu esimene kontsert ERSO hooaja sees Arvo Volmeri juhatusel, mille sain Klassikatähtede preemiaks," meenutas Kits.

Tšellist sõnas, et tegu on ühe tema lemmikteosega. "Väga eriline tunne on seda koduväljakul mängida," rõõmustas ta vaheajaintervjuus.

Kontserdi korraldas Eesti Kontsert, produtseeris Maarit Kangron. Salvestuse tegid helirežissöör Siim Mäesalu, heliinsenerid Anton Ventsel ja Magnus Kaus ning toimetaja Anne Aavik.