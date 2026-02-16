X!

Tallinnas toimub rahvusvaheline tšellofestival Crossing Bows

Crossing Bows 2024
Crossing Bows 2024 Autor/allikas: Vahur Lõhmus
Eesti Muusika ja Teatriakadeemias toimub 17. kuni 21. veebruarini neljandat korda rahvusvaheline tšellofestival Crossing Bows. 19. veebruaril toimuvad kontserdid ka Viru Keskuse aatriumis.

Tšellofestival toob Tallinnasse tšellistid ja üliõpilased Aarhusi Kuninglikust Muusikaakadeemiast, Stockholmi Kuninglik Muusikakõrgkoolist, Helsingi Kunstiülikooli Sibeliuse Akadeemiast, Läti Muusikaakadeemiast, Leedu Muusika- ja Teatriakadeemiast, Rio Grande do Norte Riiklikust Ülikoolist ning Korea Rahvuslikult Kunstiakadeemiast.

"Ootame festivalist osa saama kõiki, keda paelub tšello, kuid ka neid, kes on seda imelist pilli enda jaoks alles avastamas. Publik saab kontsertidel kuulata nii oma ala meistreid kui ka alles õpinguteel olevaid noori andekaid tšelliste. Meistrikursused pakuvad aga üliõpilastele suurepärase võimaluse erinevate ülikoolide õppejõudude käe all oma oskusi lihvida," sõnas festivali eesvedaja, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tšello professor Henry-David Varema.

Kontsertide kõrval toimuvad festivalil ka avatud meistrikursused. Meistrikursusi viivad läbi Henrik Brendstrup (Aarhusi Kuninglik Muusikaakadeemia), Kati Raitinen (Stockholmi Kuninglik Muusikakõrgkool), Guna Šnē, Ēriks Kiršfelds (Läti Muusikaakadeemia), Erkki Lahesmaa (Helsingi Kunstiülikooli Sibeliuse Akadeemia), Rokas Vaitkevičius (Leedu Muusika- ja Teatriakadeemia), Fabio Presgrave (Rio Grande do Norte Riiklik Ülikool), Kangho Lee (Korea Rahvuslik Kunstiakadeemia) ja Henry-David Varema (Eesti

19. veebruaril toimuvad Viru Keskuse aatriumis vahemikus 13.00 kuni 16.30 igal täistunnil tasuta kontserdid, kus astuvad üles rahvusvahelised tšelloansamblid.

Toimetaja: Kaspar Viilup

