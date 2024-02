Tšellofestivalil astub lavale neljakümnest muusikust koosnev orkester

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias teist korda toimuvale festivalile on kogunenud mainekad tšello õppejõud ja enam kui 30 üliõpilast kuuest riigist, Brasiiliast, Islandilt, Taanist, Leedust, Lätist ja Eestist.

Festivali lõppkontserdil EMTA suures saalis kuuleb nii spetsiaalselt tšelloansamblitele kirjutatud muusikat kui ka tuntud teoste seadeid.

"Meie repertuaari keskpunktis on kuulsad Brasiilia teosed, millest kaks ongi kirjutatud tšelloansamblitele ja üks neist siis sellisele koosseisule, kus on tšelloansambel ja sopran. See on imekaunis teos, mille on maailmakuulsaks teinud üks Brasiilia tšellomängija, kes on pärit sellest linnast, kust ka Fabio Presgrave ja kes Ameerikas suutis selle teose muuta nii tuntuks, et seda mängiti lausa televisioonis ja kõik laulsid seda kaasa. See on ilmselt igale tšellomängijale hingelähedane teos just selle fantastilise sopranisoolo pärast, mis ongi meie põhiteos," ütles EMTA tšello professor Henry-David Varema.

Kontsert on tasuta.