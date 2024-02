Arvo Pärdi keskuses tuleb esiettekandele Tõnu Kõrvitsa uudisteos

Tõnu Kõrvitsa sonaat on kirjutatud just selleks kontserdiks ja Andres Kaljustele mõeldes.

"Vioola on väga eriline pill, öeldakse et see on midagi viiuli ja tšello vahepealset, aga tegelikult sel ainuomane kõlamaailm. Seal on soojust, sügavat tumedust, nasaalsust ja melanhooliat," kirjeldas Kõrvits. "Mul on ka hea meel, et just Andres seda mängib koos ühe minu lemmikteosega, milleks on Dmitri Šostakovitši vioolasonaat, mis oli helilooja viimane teos ja mis on väga eriline ja sügav teos."

Kaljuste sõnul on värske teos, sissepoole vaatav, sügav ja mõtlik, aga samal ajal ka helge ja pisut džässilik ning bluusilik. "Nii et seal on palju erinevaid värve ja erinevaid karaktereid," märkis ta.

Laupäevasel kontserdil Arvo Pärdi keskuses kõlab ka Johannes Brahmsi ja Mingo Rajandi muusika.