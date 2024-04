Arvo Pärdi Keskuse stipendiumi saavad prantsuse helilooja ja hispaania luuletaja

Sel aastal annab Arvo Pärdi Keskus välja kaks stipendiumit loometööks Arvo Pärdi Keskuses. Tänavused Arvo Pärdi Keskuse stipendiaadid on prantsuse helilooja Benoît Sitzia ja hispaania luuletaja Elena Medel.

"Meilegi üllatuseks esitati sel aastal stipendiumile varasemate aastatega võrreldes mitu korda rohkem taotlusi. Kokku kandideeris residentuuri 575 loomingulist isiksust 86 riigist, mis tegi meie valiku muidugi väga keeruliseks. Samas on ääretult hea meel, et teave meie residentuuriprogrammist on jõudnud rahvusvaheliste kunsti- ja residentuurivõrgustikeni ning seeläbi aina rohkemate loomeinimesteni," ütles Arvo Pärdi Keskuse tegevjuht Anu Kivilo.

Benoît Sitzia on prantsuse helilooja ja muusikateadlane, instrumentaalansambli Ars Nova kunstiline juht ja mänedžer. Samuti on ta heliloojaid, interpreete ja muusikateadlasi ühendava organisatsiooni Collège Contemporain kaasasutaja ja president ning aktiivne muusikaelu edendaja nii Prantsusmaal kui ka rahvusvaheliselt, tehes koostööd mitmete muusikakollektiividega.

Hispaania luuletaja ja esseist Elena Medel on mitmekülgselt aktiivne nii oma luuleloomingus kui ka kirjastaja ja esseistina. 2004. aastal asutas ta luulele spetsialiseerunud kirjastuse La Bella Varsovia, mis on nüüdseks kujunenud üheks juhtivaks luulekirjastuseks Hispaanias.

Arvo Pärdi Keskus annab residendistipendiume välja alates 2021. aastast selleks, et pakkuda eri valdkondade loovisikutele oma ideede leidmiseks ja elluviimiseks rahulikku ja inspireerivat keskkonda. Residentuuri kestus on 1‒4 nädalat, stipendium katab residendi transpordikulud, majutuse ning sisaldab ka päevaraha.

Varem on stipendiumi saanud Austria helilooja Annamaria Kowalsky, Valgevene helilooja Volha Padhajskaja, Eesti lavastaja ja teatritegelane Ivar Põllu, Iraani helilooja ja kitarrist Golfam Khayam, saksa helilooja Sophia Jani ning eesti kirjanik ja tõlkija Indrek Koff.