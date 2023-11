Esmaesitusele tuleb Tõnu Kõrvitsa uudisteos "Islands / Saared"

Trio Poll-Varema-Poll liikmed märgivad, et Tõnu Kõrvitsal on eriline anne kirjutada muusikat, mille kuulamist naudivad väga erinevad inimesed ning mille esitamise juurde interpreedid ikka ja jälle soovivad tagasi tulla.

"Helilooja Tõnu Kõrvits on paljude Eesti interpreetide südames ning tema muusika on meilegi erakordselt sümpaatne. Seetõttu oli meie suur soov tellida uus teos klaveritriole just temalt. Eesti muusikast oleme trioga korduvalt esitanud näiteks Artur Lemba suurejoonelist neljaosalist klaveritriot, mis on alati publiku sooja vastuvõtu pälvinud. Meie idee oli, et uudisteos võiks samuti kujutada endast midagi mahukamat, mitmeosalist, ning Tõnu Kõrvits selle mõttega kohe ka haakus," kirjeldas Mihkel Poll heliloojaga koostööni jõudmist.

"Uued teosed luuakse ansambleid silmas pidades, seega oleneb palju ka kooslusest, millist repertuaari Eesti kammermuusikasse juurde luuakse," selgitas uudisteoste sünni tagamaid Henry-David Varema. "Kuna meie triol on olnud võimalik üsna aktiivselt tegutseda, oleme andnud sellega ka impulsi vastavas žanris lugude kirjutamiseks. Trio on olnud üsna alakasutatud žanr ning soovime seda toetada, et tuleks lugusid rohkem ja mitte ainult meile," lisas ta.

Kavas on Tõnu Kõrvitsa "Islands / Saared" esiettekanne, Ester Mägi Klaveritrio d-moll, Heino Elleri "Kaks lüürilist pala klaveritriole" ning Artur Lemba Klaveritrio nr. 1 B-duur. Kõik esitatavad teosed on mõjutatud klassikalis-romantilise ajastu traditsioonidest – neis on suurejoonelisust, tunneterohkust, kaunikõlalisust ning virtuoossust.

EMTA kontserdisarja "Meistrid laval" raames annab trio kaks kontserti: 29. novembril kell 19 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis ning 9. detsembril kell 18 Tartu Ülikooli aulas.

Mari Poll, Mihkel Poll ning Henry-David Varema on rahvusvahelise haardega interpreedid, kes on triona tegutsenud alates 2013. aastast. Trio repertuaar hõlmab nii Mozarti, Beethoveni ja Brahmsi kui ka nüüdisheliloojate teoseid. Erilisel kohal on Eesti helikunst, sh klassikute Artur Lemba ja Heino Elleri teosed jpm. 2023. aastal pälvis trio Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia laiahaardelise ja rahvusvahelise kammermuusika-aasta eest.