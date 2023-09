Olari Elts: ERSO hooaeg sisaldab kõike klassikast kaasajani

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester alustab reedel oma 97. hooaega. ERSO peadirigent Olari Elts ütles Klassikaraadios, et Estonia kontserdisaal on publikule väikseks jäänud.

Sel hooajal on rahvusorkestri ettekandes võimalik kuulata nelja Gustav Mahleri mastaapset sümfooniat, samuti kõlab nii Brahmsi, Wagneri, Sumera, Ligeti kui Saariaho muusika. Oodata on uudisteoseid Tüürilt, Reinverelt ja Puurilt ning jätkuvad populaarsed sarjad "Maestro", "Puhas kuld", "Audiospaa" jt.

ERSO alustab sel hooajal uut, Mozarti loominguga sarja "Amadeus". "Mozartit ei ole üldse lihtne mängida, see pole ka dirigendile lihtne," rääkis ERSO peadirigent Olari Elts. Mozart on Eltsi sõnul muusikaloo üks geniaalsemaid, dramaatilisemaid ja teatraalsemaid heliloojaid ja tema muusika lihtsus on vaid näiline. "Mozart on üks neist vähestest heliloojatest, kelle muusika esitamise traditsioon ei ole katkenud. Kui enamus heliloojate puhul tuleb paratamatult mingi ajaline katkestus loomingu esitamisse, siis Mozarti puhul mitte. Ja hea on tõdeda, et Mozarti esitamiseks on aeg ERSO jaoks küps."

Rääkides uuest sarjast "Amadeus", ütleb Elts, et Mozarti muusika väga hästi pakendatud ja helilooja geniaalsus jääb sageli selle särava pakendi varju. "Beethoveni puhul on aga kohe näha, et ta on palju vaeva näinud," võrdles ta. "Mozarti teose partituurist noote ära mängida pole ju raske, aga tema sisuliselt keerulisemad lood nõuavad süvenemist. Mozarti muusikalise lause eest tuleb väga hoolitseda! Igas Mozarti lauses on olemas kõnetekst ja kui sa kasvõi ühe sõna tähendust ei mõista, läheb kogu mõte kaduma," iseloomustas Elts.

Mozarti märgilise sümfoonia kõrval tuleb orkestri hooaja avaõhtul ettekandele üks monumentaalsemaid teoseid muusikaloost, Beethoveni viiulikontsert. Viiulirepertuaari ühe komplitseerituma teose solist on Hans Christian Aavik. "Vaatamata oma noorusele on Aaviku lähenemine väga küps ning tema teose kadentsid on kindlasti omaette saavutus", kinnitab Elts.

ERSO hooaja avab aga Eesti muusika: esiettekandele tuleb Tõnu Kõrvitsa vaskpilliorkestrile ja löökpillidele kirjutatud "Tuultele". "Need on väga kaunid, lüürilised miniatuurid ja mul on väga hea meel, et me just niimoodi oma hooaja avame," ütles Olari Elts.

Uue kontserdisaali teemaga minnakse Eltsi sõnul samuti igal juhul edasi nii palju kui praegused olud seda lubavad. "Estonia kontserdisaal on meie jaoks väike, ta on väikseks jäänud ka publikule", toonitab Elts hiljutist Mahleri kaheksanda sümfoonia ettekannet näiteks tuues.

ERSO kontserdihooaja avaõhtu programm:

Tõnu Kõrvits – "Tuultele" (esiettekanne)

Ludwig van Beethoven – Viiulikontsert D-duur op. 61

Wolfgang Amadeus Mozart – Sümfoonia nr 41 C-duur, KV 551 "Jupiteri"

Klassikaraadio teeb otseülekande kõikidest ERSO kontsertidest, otseülekanne hooaja avaõhtult algab reedel kell 19.