Teatrifestival tutvustab välismaalastele Eesti moodsat etenduskunsti

Alates 2013. aastast igal sügisel toimuva Eesti etenduskunsti esitlusfestivali peamine eesmärk on laiendada ja tugevdada Eesti etendusasutuste kontakte välisriikidega ning suurendada võimalust, et lavastused Eestist kaugemale jõuaksid. Festival on suunatud personaalselt Eestisse kutsutud välismaistele teatriprofessionaalidele, festivalikuraatoritele ja teatrijuhtidele ning festivali jooksul antakse külalistele ülevaade Eesti etenduskunsti uusimatest suundumustest.

Esitlusfestivali külastab umbes 30 kuraatorit üle maailma – Saksamaalt, Suurbritanniast, Hispaaniast, Ungaris, Horvaatiast, Šveitsist, Slovakkiast, Singapurist, Indiast, Kolumbiast, Ukrainast, Norrast, Rootsist, Belgiast, Gruusiast, Tšehhist, Islandilt, Itaaliast, Leedust, Lätist ja Soomest.

Etendused toimuvad nelja päeva jooksul nii Tallinnas kui ka Tartus. Programmi kuuluvad Juhan Ulfsaki lavastus "Teoreem", mis põhineb Pier Paolo Pasolini poeetilisel jutustusel radikaalsetest muutustest inimeses ja ühiskonnas, Netti Nüganeni "Müüt: päeva äärel", mis pärjati 2022. aasta parima etenduskunsti lavastuse preemiaga, Sveta Grigorjeva "Tantsud, mille saatel uinuda, unistada, puhata ja vastupanu osutada", Liisa Saaremäeli kontsert-lavastus "Scream Box", mis võtab vaatluse alla tillukese kõri ja hiiglasliku hääle, Jarmo Reha "Divide et Impera", Lauri Lagle "Ainult jõed voolavad vabalt" ning Hanna Kritten Tangsoo ja Sigrid Savi tantsu, skulptuuri, muusika ja fitness-trampliinide kompott "Cowbody / Oh wow, it's you!". Lisaks on esitlusfestivali külalistel võimalus näha suurelt ekraanilt Ene-Liis Semperi, Tiit Ojasoo ja Olari Eltsi lavastuse "Macbeth" salvestust.