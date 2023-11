Otseülekanne: Eesti Teatri Agentuuri teemapäev "teater | kestlikkus"

Teemapäev "teater | kestlikkus" uurib eelkõige kaht laadi kestlikkust teatris: ökoloogiline kestlikkus ja vaimne kestlikkus. Ühelt poolt püütakse välja selgitada, kui loodushoidlik on Eesti teater praegu ning mis roll on teatriinimestel kliimamuutuste ärahoidmisel. Visandatakse võimalusi tulevikust, kus teater kulutab keskkonda võimalikult vähe. Teisalt kaardistavad teemapäeval kõnelejad, kuidas ka inimesi teatris võimalikult vähe kulutada. Õhus on küsimus, mil moel saavutada ja hoida vaimset heaolu nii teatri sees kui ka teatri kaudu.

Teemapäeval saavad sõna loovisikute nõustaja Monika Larini, lavastuskunstnik Kristiina Põllu, vabakutseline looja ja koolitaja Loore Aaslav-Kaasik, Eesti Noorsooteatri kunstiline juht Mirko Rajas, Vanemuise teatri personalijuht Kristiina Kangur, antropoloog Aet Annist, Tallinna Linnateatri direktor Mihkel Kübar, Ugala Teatri lavastusala juht Pille-Riin Lillepalu, Kinoteatri liige Paul Piik, EMTA lavakunstikooli peakoordinaator Mart Koldits, TÜVKA etenduskunstide õppekava programmijuht Tiiu Tamm ning TLÜ BFMi koreograafia õppekava kuraator Oksana Tralla. Päeva juhib kuraator Annika Üprus.

Otseülekanne teemapäevalt algas 13. novembril kell 10.15. Küsimusi saab küsida ja arutelus osaleda Slido kaudu.