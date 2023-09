Vanemuise sümfooniaorkestri ees soleerib tšellist Marcel Johannes Kits

Hooaja avakontserdil saab Eesti esiettekande Tõnu Kõrvitsa poeetiline teos segakoorile ja sümfooniaorkestrile "Tota pulchra es, amica mea". "Tellisin Tõnu Kõrvitsalt selle teose ajal, kui töötasin koos Leipzigi Kesk-Saksa Ringhäälingu sümfooniaorkestriga. Teos oli mõeldud sissejuhatuseks ja erilise meeleolu loomiseks Beethoveni 9. sümfooniale," jagas Vanemuise teatri muusikajuht ja peadirigent Risto Joost teose sünnilugu.

Tšellist Marcel Johannes Kitse soleerimisel kõlab Edward Elgari mõtlik ja eleegiline tšellokontsert e-moll, op. 85. Risto Joosti sõnul on avakontserdi eesmärk tuua kontserdipubliku ette suurepäraseid Eesti soliste: "Marcel Johannes Kits on üks uuema põlvkonna säravamaid instrumentaliste, kes on pälvinud väga palju rahvusvahelist tähelepanu. Tema esituses kõlab üks kaunimaid tšellokontserte ajaloos."

Eesti publikule sai Kits tuntuks 2013. aastal ETV telekonkursi "Klassikatähed" esimese võitjana. 2022. aasta kevadel pälvis ta kuninganna Elisabethi konkursil Belgias III preemia ja 2023. aastal Eesti Rahvusringhäälingu aasta muusiku tiitli. Noor tšellist on soleerinud arvukate orkestrite ees, nende hulgas Brüsseli Filharmoonikud, Jeruusalemma Sümfooniaorkester, Kymi Sinfonietta, Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, Müncheni Kammerorkester, Württembergi Filharmoonia Sümfooniaorkester, ning teinud koostööd dirigentidega nagu Stéphane Denève, Antoni Wit, Vahan Mardirossian, Vassili Sinaiski, Olari Elts.

Kontserdi teises pooles kõlab Tauno Aintsi seade Gustav Holsti teosele "Planeedid". Risto Joosti hinnangul on see väga eriline teos, olles muusikaline müsteerium erinevatest planeetidest ja nende iseloomudest. Teose kannab ette sümfooniaorkestri täiskoosseis ning kaasa teeb ka Vanemuise ooperikoori naiskoor.

"Avakontserdil täies hiilguses kõlav teos on sel hooajal sümbioosis Edward Elgari "Enigma variatsioonidega" ka Vanemuise balletilaval. Need kaks teost ilmestavad üht suuremat lugu, mille Jevgeni Grib (RO Estonia) koos Vanemuise balletitrupiga "Tuhkvalge" nime all suure maja lavale toob," jagas Joost.

Vanemuise sümfooniaorkestri hooaja avakontsert toimub 8. septembril Vanemuise kontserdimajas ja 9. septembril Viimsi Artiumis.