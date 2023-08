Galerii: Elmo Nüganen toob Vanemuise lavale barokkooperi

Lavalugu räägib valitsejast ja väepealikust Julius Caesarist, kes sõjaretkel Egiptuses kohtub 19-aastase Kleopatraga ning armub. Kleopatra, kes soovib saada Egiptuse valitsejaks, otsustab tema maad vallutama tulnud vaenlase võrgutada ja pääseda Caesari toel troonile. Plaan on täiuslik, aga seal on üks saatuslik viga: ta pole arvestanud armumisega. Keset sõda, intriige ja kaost puhkeb Kleopatra ja Caesari vahel armastus.

Lavastaja Elmo Nüganen rõhutab, et tegu pole siiski igavese armastuslooga – esiplaanil on hoopis Caesari ja Kleopatra võimuvõitlus ja kättemaks.

Vanemuise teatri muusikajuhi ja peadirigendi Risto Joosti sõnul laulavad esimest korda Eesti muusikateatri ajaloos "Julius Caesari" peaosi kolm eesti kontratenorit: Martin Karu, Ivo Posti ja 30 aastat Eestis elanud Ka Bo Chan. Ooperi teises koosseisus võtavad pearollid naisosatäitjad Sandra Laagus, Annaliisa Pillak ja Karis Trass (RO Estonia).

Ooperi "Julius Caesar" muusikajuht ja peadirigent on Risto Joost, dirigendipuldis võib juhatamas näha ka Taavi Kulli ja Martin Sildost. Lavastaja on Elmo Nüganen ning kunstnik Kristjan Suits. Kostüümikunstnik on Kristine Pasternaka Läti Rahvusooperist. Lavastuse liikumisjuht on Janek Savolainen ning valguskunstnik Rene Liivamägi. Lauljate vastutav repetiitor on Toomas Kaldaru ning lavastajat assisteerib Merle Jalakas.

Ooperilavastuses teevad kaasa Martin Karu või Sandra Laagus, Märt Jakobson või Kristjan Häggblom (Vanemuine), Karmen Puis (Vanemuine) või Tuuri Dede, Oliver Kuusik või Rasmus Kull (Vanemuine), Pirjo Jonas (Vanemuine) või Maria Listra, Ivo Posti või Annaliisa Pillak, Simo Breede (Vanemuine) või Taavi Tampuu, Ka Bo Chan või Karis Trass (RO Estonia). Kaasa teevad Vanemuise ooperikoor ja sümfooniaorkester.