Vanemuise teatris jõuab esimest korda lavale barokkooper "Julius Caesar"

"Julius Caesari" lavalugu räägib Rooma võimsast valitsejast ja väepealikust Julius Caesarist, kes oma sõjaretkel Egiptusesse kohtub Kleopatraga, kellel on aga oma ambitsioon valitsejana. Elmo Nüganeni lavastajakäe all valminud ooperilugu on täis armastust ja kavalust, intriige, kaost ja rahva viha, mis tegijate sõnul peegeldab ka täna maailmas toimuvat.

""Julius Caesari" lugu pärineb antiigist, muusikaline arusaam barokist, ning ajal, mil me seda teeme käib nii Euroopas kui ka Lähis-Idas sõda. Täna ei oska ma seda ooperit näha nii nagu Händel selle kirjutas. Teha praegu lugu kahest ainuvalitsejast, kelle puhul on kõige olulisem nende omavaheline armastuslugu, ei ole päris see," jagas lavastaja Elmo Nüganen.

"Olen püüdnud lavastada seda ooperit nii, et saaksime seda vaadata tänapäevaste arusaamadega, mõistes samas ka tollast aega. Tegelikult on see kõik kokku mäng – mäng Caesari ja Kleopatraga, baroki ja Händeliga, kunstilise liialduse ja teatriga, tänase päeva ja ajalooga," selgitas ta.

Vanemuise teatri muusikajuht ja peadirigent Risto Joost rääkis, et Händeli ajastu oli ooperis kastraatide kuldajastu. "Ka "Julius Caesaris" on mitmeid kastraatidele mõeldud rolle. Neid rolle laulavad täna kas kontratenorid või naishääled. Esimest korda Eesti muusikateatri ajaloos laulavad peaosi kolm eesti kontratenorit: Martin Karu, Ivo Posti ning Ka Bo Chan. Teine koosseis on puhtalt naisosatäitjatega, kus kontratenorite rollides metsosopranid Sandra Laagus, Annaliisa Pillak ja Karis Trass Rahvusooperist Estonia. See võiks ideaalis olla täiesti teistsugune ooperikogemus," märkis Joost.

Julius Caesari nimirollis mängivad Martin Karu või Sandra Laagus, Kleopatra rollis Pirjo Jonas või Maria Listra, Ptolemaiosena on laval Ivo Posti või Annaliisa Pillak, Cornelia rollis Tuuri Dede või Karmen Puis, Sextusena on laval Oliver Kuusik või Rasmus Kull, Achillase rollis Simo Breede või Taavi Tampuu, Nirenuse rolli täidavad Ka Bo Chan või Karis Trass (Rahvusooper Estonia), Curiona ooperis Märt Jakobson või Kristjan Häggblom jt. Kaasa teevad Vanemuise ooperikoor ja sümfooniaorkester.

Ooperi lavastab Elmo Nüganen, muusikajuht ja peadirigent on Risto Joost. Erinevatel etendustel dirigeerivad Taavi Kull ja Martin Sildos. Lavastusmeeskonda täiendavad kunstnik ja videokunstnik Kristjan Suits, kostüümikunstnik Kristine Pasternaka (Läti Rahvusooper), valguskunstnik Rene Liivamägi. Lavastaja assistent on Merle Jalakas.

Päev enne ooperi esietendust, 3. novembril kell 14 toimub Vanemuise suure maja fuajees "Julius Caesarile" pühendatud päev. Teemapäeval tutvustab Händeli barokkooperit muusikateadlane ja dirigent, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor Toomas Siitan.

Järgneb vestluspaneel esietenduva lavastuse teemal, milles osalevad Vanemuise muusikajuht ja peadirigent Risto Joost, lavastaja Elmo Nüganen ning Julius Caesari osatäitjad lavastuse eri koosseisudes – kontratenor Martin Karu ja metsosopran Sandra Laagus. Sündmust modereerib Vanemuise kirjandusala juht ja dramaturg Anu Tonts.