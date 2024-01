Metsosopran Sandra Laagus: sihikindlus avab ooperimaailmas kõik teed

Aasta lõpus pälvis ERSO jõulukontserdil Sandra Laagus ka Olari Eltsi nimelise stipendiumi. Laureaadiks saamine oli Laagusele veidi ootuspärane. "Kevadel olin just "Cyrano de Bergeraci" lavastusproovides, kui järsku helistati, et kohe on vaja CV-d. Tunni aja jooksul on vaja ära saata ja siis natukene mingi aimdus oli, aga täpselt ei teadnud," selgitas Laagus.

Stipendium läheb peaasjalikult kasutusse Laaguse Berliini kolimise tarvis. "Uuest hooajast ehk järgmisest sügisest alustan ma Berliini Riigiooperi stuudios. Sinna kolimine on väga kallis ja see on väga-väga suureks abiks. Stipendium tuli täpselt õigel ajal," ütles ta. Laagus selgitas, et riigiooperi stuudio on nagu noorteansambel, mis annab võimaluse esineda koos maailma parimate artistidega. Samuti pakutakse kaks aastat kestvas programmis erinevaid koolitusi ja tunde. Berliini Riigiooperi noorsolistiks sai Laagus läbi Belvedere'i laulukonkursi, kus ta pääses poolfinaali, mille järel tuli kutse ettelaulmisele.

Laagus tegi ettelaulmisi ka teistes ooperites, aga Berliini ooperistuudio oli eraldi unistus. "Mulle meeldib see linn, sinna on lihtne saada. Need on väikesed asjad, aga Berliini Riigiooper on üks Euroopa paremaid teatreid. Tehes natuke uurimistööd ka, siis tundus, et see sobiks mulle ka kõige rohkem," selgitas Laagus.

Laaguse muusikaline teekond algas lapsepõlves Häädemeeste muusikakoolis viiuli erialal. Viiuliõpingud jätkusid Tallinna Muusikakeskkoolis. Miks viiul nurka jäi, Laagus täpselt ei tea. "Mäletan seda tunnet, et viiul ei ole see, millega ma tippu jõuan. Kaheksandas klassis me õppisime ooperi ajalugu ja kuulasime Montserrat Caballé esituses "Casta Diva" aariat ning mul tekkis järsku täielik vaimustus. Olin alati koorides laulnud, üsna tihti pandi mind solisti rolli ja laulmine oli mulle alati meeldinud. Tundsin, et äkki peaksin /.../ vahetama eriala. See oli ainuõige valik," naeris Laagus ja lisas, et pole otsust kunagi kahetsenud.

Lisaks Laagust terve elu saatnud suurele klassikalise muusika armastusele aitas otsust teha ka soov olla tähelepanu keskel. "Mulle sobib ja meeldib see ning minus oli mingi aines olemas, et ooperilauljana võin ma kaugele jõuda. Kõik alati sellesse ei uskunud ja olen ikka veel lapsekingades," arvas Laagus, kes tähistas alles 25. sünnipäeva, aga unistab juba suurelt.

Teismeeas tehtud erialamuutuse juures oli Laaguse jaoks kõige raskem anda otsusest teada oma viiuliõpetajale. "Alguses see muutus liiga raske ei olnud. Keskkoolis tundsin, et areng jääb seisma ja see oli ka hetk, kui ma tegin pöörde ja läksin teise õpetaja juurde. Sealt hakkas areng edasi liikuma. Õpetaja oli Juhan Tralla, kelle juures õpin siiamaani," ütles Laagus.

Kui Laagus EMTA-sse õppima läks, ütles ta juba perele ära, et Eestisse ta ei jää. "Tahan ikkagi rahvusvahelist karjääri ja üks hetk ma siit ära lähen. /.../ Nüüd, kui see Berliini uudis tuli, siis see oligi magus ja kibe samaaegselt, aga nad ikka elavad mulle väga kaasa," selgitas Laagus.

Ooperimaailmas jala ukse vahele saamiseks peab Laaguse sõnul olema väga sihikindel. "Üks mu hea sõbranna ooperlaulja ütles hiljutises intervjuus, et seda eriala saab teha ainult siis, kui mitte kuidagi teisiti ei saa. Tagant utsitamisega ei jõua mitte kuhugi. Peab olema meeletu armastus, sihikindlus, töökus ja siis on tegelikult kõik teed lahti," arvas Laagus.