Olari Eltsi nimelise stipendiumi pälvisid Sandra Laagus ja Birgit Katriin Born

Olari Eltsi nimeline stipendium asutati tänavu detsembris tunnustamaks Olari Eltsi tööd Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri kunstilise juhi ja peadirigendina. Laureaatide vahel läks jagamisele 12 000 eurot, mille annetas stipendiumifondi anonüümne eesti ettevõtja ja mis sisaldab ka Eltsi enda panust.

Valik tehti teatavaks reede õhtul Estonia kontserdisaalis toimunud ERSO jõulukontserdil, millel mõlemad stipendiumisaajad ka esinesid. Olari Eltsi sõnul iseloomustab stipendiaate anne ja edasipüüdlikkus.

"Sandra Laagus on Eestis oma generatsiooni lauljatest juba praegu üks silmapaistvamaid. Vaatamata alles algusjärgus karjäärile on Sandra näidanud end tehniliselt küpse muusikuna, kes töötab kiiresti, on erakordselt paindlik ja hea kõrvaga. Stipendium aitab tal järgmisest sügisest alustada enesetäiendamist Berliini Riigiooperi noortestuudios," rääkis Elts.

"Birgit Katriin Born on lõpetanud kuningliku muusikakolledži (Royal College Of Music London), osalenud edukalt konkurssidel ja nüüdseks mänginud juba aukartustäratavalt paljudes orkestrites, seda muuhulgas ka kontsertmeistrina. Stipendium aitab tal jätkata õpinguid Pavel Bermani ja Eva Bindere juures Perosi akadeemias Itaalias (Accademia Perosi) ja loodetavasti mujalgi," sõnas Elts.

Eltsi sõnul on väga oluline meenutada, et kõik välisiikides õpinguid jätkavad või tööd tegevad noored on alustanud meie oma muusikapedagoogide juurest. "Ilma meie haritlaskonna ja õpetajateta ei oleks ka neid noori, kellele pöialt hoida," rõhutas ta.