ERSO kannab ette Liina Sumera uudisteose

Teos sündis Olari Eltsi tellimusel ning helilooja sõnul küpses see tal peas üle kahe aasta, enne kui rohketest ideedest said õiged välja sõelutud ja noodikirja pandud. Teose pealkiri "Kimäär" on mitmetähenduslik, tähistades näiteks nii mütoloogilist elukat kui ka illusioone ja unistusi.

"Tegelikult on sellel sõnal veel tähendusi ja mina peamiselt olin inspireeritud sellisest unenäo aspektist, et unenäod võivad ka kimäärilikud olla. Meie unedes on erinevad inimesed, sündmused, minevik, tulevik ja kuidas nad seal ilmuvad ja mis järjekorras ja kuidas nad ühtekokku sulavad, et see unenäos tundub täiesti loogiline, aga ärkvel olles on seosetu sündmuste jada," ütles helilooja Liina Sumera.