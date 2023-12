Asutati Olari Eltsi nimeline stipendium

Olari Eltsi sõnul saabub iga noore muusiku jaoks hetk, kus põhioskused on omandatud, janu maailmalavade järele suur ja julgust ning uudishimu ja enesekindlust piisavalt. "Siis on vaja minna ja kohtuda oma suurima mentoriga, et anda oma oskustele viimast lihvi. Kohtuda unistuste lavapartneritega, luua oma muusikaline võrgustik ja leida oma muusikutee. See kõik nõuab totaalset pühendumist ning sellele me oma stipendiumiga püüamegi kaasa aidata," ütles Elts.

Stipendiumi rahastust koordineerib Kultuuripartnerluse SA ja selle toetajaks on üks eesti ettevõtja. Esimene stipendium on kavas üle anda veel selle aasta jooksul.

Kultuuripartnerluse SA juhataja Meelis Kubitsa sõnul on stipendiumi loomine ettevõtja algatus, et toetada Eesti noori talente teel maailma lavadele. "Suuremas pildis on see publikupoolne tunnustus Olari Eltsi tööle ERSO peadirigendina, mis konkreetsel juhul võttis stipendiumi vormi. Lisaks Olari Eltsi töö tunnustamisele teeb stipendium kummarduse ka noortele mantlipärijatele Eesti klassikalises muusikas. Stipendiaatide valik ja arv igal konkreetsel aastal jääb vaid Olari Eltsi otsustada ja keegi teine sellesse ei sekku," sõnas Kubits.