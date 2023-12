Erkki-Sven Tüür teeb uudisteosega kummarduse 1970. aastate progebändidele

Tüür rääkis, et "Mare Lacrimarumi" sünnilugu ulatub mitme aasta tagusesse aega. "Neli ja pool aastat tagasi juhatas Olari Elts Portugalis Casa da Musicas, mis on üks igavesti äge muusikasaal, mu viiendat sümfooniat. Neil on ka seal üks äge bigbänd ja ettekanded läksid kuidagi väga. Seejärel hakkas selle kontserdimaja kunstiline juht mulle rääkima, et ma võiksin 2022. aasta oktoobriks neile midagi teha," meenutas helilooja. "Sealt tuli seda nööbikeeramist kõvasti ja siis ma lõpuks leidsin enda jaoks mingisuguse kontsepti."

"Mare Lacrimarumiga" teeb Tüür kummardusele progebändidele, keda ta 1970. aastatel kuulas. "Tänu nende kuulamisele sai minust üldse muusikaalal tegutsev inimene. See lõi mu maailmapildi täiesti teiseks."

Lugu hakkas helilooja kirjutama 2022. veebruaris. "Aga 24. veebruaril muutus kõik, Venemaa kallaletung Ukrainale viis mind rööpast nii välja, et ma ei suutnud mitu nädalat selle teosega edasi liikuda. Alles siis, kui ma olin ühe päevaga kirjutanud ühe ukrainakeelse a cappella kooriloo Ukrainale, sain oma esimese emotsiooni välja, naasin selle partituuri juurde," selgitas ta.

"Mare Lacrimarum" on helilooja sõnul programmiline lugu. "Mul ei ole üldiselt sellist programmilist muusikat, kus tõesti iga osa kirjeldaks justkui midagi, aga seetõttu ongi see muusika pühendatud Vene armee sõjakuritegude ohvritele Ukrainas. Niisugune lugu."

Lisaks tuleb esmaesitusele Tüüri muusikalisest pärandist inspiratsiooni ammutanud "Solar Wind", autoriks helilooja Meelis Vind. Kolmanda teosena kõlab Tüüri "Päikesevene" Meelis Vindi uues seades.

""Päikesevene" on mulle loomulikult varasest noorusest tuttav, kui ma In Spe kontsertidel käisin ja hiljem sai see plaat ostetud. Nüüd olen teinud sellele loole nii-öelda teistsuguse aranžeeringu, kasutades seda materjali, mis mul muusikute valikust on võtta," selgitas Vind.

"Alguses mõtlesin, et ikka tuleb bigbändile rõhuda, aga siis ma sain aru, et seda lugu ei saa bigbändilikult lugu lahendada. Ma ikka pusisin sellega hulk aega. Pean tunnistama, et ma olen natukene harmooniat muutnud ja sinna sisse põiminud väikeseid vihjekesi seto laulust, kitarrisoolo jätsin ikkagi sisse," rääkis Vind.