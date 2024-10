Vaiguviiul annab välja Erkki-Sven Tüüri seni plaadistamata palad

Vaiguviiul annab Erkki-Sven Tüüri 65. ja In Spe 45. sünnipäevaks välja In Spe vinüülsingli "Rändrotid / Parlamendi koor".

Sel aastal tähistab 65. sünnipäeva Erkki-Sven Tüür ja 45. sünnipäeva ansambel In Spe. Sel puhul annab Vaiguviiul eriväljaandena välja singelvinüüli seni plaadistamata paladega "Rändrotid" (E.-S. Tüür / H. Heine) ja "Parlamendi koor" (E.-S. Tüür / Fr. Dürrenmatt).

Tüür märkis, et In Spe esimene koosseis on tuntud instrumentaalsete arendatud kompositsioonide poolest ning vähem on teada nende nii-öelda karusem pool.

"Kontrastiks näiteks "Päikesevenele" ja "Loomisele" tegin mõned lühemad ning rajumad lood, mis põhinesid võrdlemisi ühiskonnakriitilistel tekstidel. See on ka põhjus, miks neid eriti ei teata – siinse singli kaks pala said minu mäletamist mööda eetrikeelu. Kusjuures Friedrich Dürrenmatti teksti kohendasin leebemaks, sest ma sain mingil kava kinnitamiseks tarvilikul ülevaatusel pragada: kuidas te riigist nii lugupidamatult laulate? See ei lähe mitte! Mis siis, et see on Dürrenmatti näidendis ära trükitud, kontsertidel te seda ei esita ja punkt!" meenutas Tüür. "Tõele au andes tuleb tunnistada, et hea poeesia osutub ikka ja jälle aktuaalseks," lisas ta.