Galerii: Elmo Nüganeni käe all jõudis Vanemuise lavale Händeli ooper "Julius Caesar"

Ooper tuleb välja kahes eriilmelises koosseisus, kus solistideks kas kontratenorid või metsosopranid. 4. novembril oli laval koosseis, kus originaalis kastraatlauljatele kirjutatud rolle täitsid kontratenorid. See on esimest korda Eesti muusikateatri ajaloos, kui korraga on ooperilaval kolm eesti kontratenorit.

Esietendusel tegi Julius Caesarina oma ooperidebüüdi kontratenor Martin Karu, Kleopatra rollis oli Pirjo Jonas, Ptolemaiose rollis kontratenor Ivo Posti, Corneliana oli laval Tuuri Dede, Sextuse rollis Rasmus Kull, Achillast kehastas Simo Breede, Nirenuse rolli täitis kontratenor Ka Bo Chan, Curiona oli ooperilaval Märt Jakobson jt. Kaasa teevad Vanemuise ooperikoor ja sümfooniaorkester.

11. novembril on publiku ees naissolistide koosseis, kus kastraatlauljate rollid on metsosopranite kanda. Julius Caesari nimirollis on metsosopran Sandra Laagus, Kleopatra rollis Maria Listra, Ptolemaiosena on laval metsosopran Annaliisa Pillak, Cornelia rollis Karmen Puis, Sextust kehastab Rasmus Kull, Achillase rolli võtab Taavi Tampuu, Nirenusena on truult Kleopatra kõrval metsosopran Karis Trass (Rahvusooper Estonia), Curiona on ooperilaval Kristjan Häggblom jt. Kaasa teeb Vanemuise ooperikoor ja sümfooniaorkester.

Ooperi "Julius Caesar" lavastab Elmo Nüganen, muusikajuht ja peadirigent on Risto Joost. Erinevatel etendustel dirigeerivad Taavi Kull ja Martin Sildos. Lavastusmeeskonda täiendavad kunstnik Kristjan Suits, kostüümikunstnik Kristine Pasternaka (Läti Rahvusooper), valguskunstnik Rene Liivamägi jt. Lavastaja assistent on Merle Jalakas.